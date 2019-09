Diversas Colonias se Organizan Para Combatir la Delincuencia

Tapachula, Chiapas; 27 de septiembre.- Vecinos de diversas colonias de este Municipio se están agrupando para conformar un frente común en contra de la delincuencia común y organizada, ante el incremento alarmante de los niveles de inseguridad.

Durante una reunión sostenida en las últimas horas, representantes de colonias indicaron que son presa fácil de constantes delitos, como robos a casa habitación, asaltos a mano armada, homicidios, entre otros.

Las familias, dijeron, viven con el temor de convertirse en victimas en cualquier momento, ante la imparable ola de inseguridad que se vive en todo el Municipio.

A razón de ejemplo, la presidente de la colonia “Jerónimo”, ubicada al Nor Oriente de esta ciudad, María de la Luz Ballinas Oliva, dijo que los delitos son el pan de cada día en esa comunidad.

Señaló que la nula presencia policiaca en la colonia, así como la falta de alumbrado público, son los principales factores por los que los delincuentes cometen sus fechorías, sin que la autoridad tome cartas en el asunto.

Explicó que ya se hizo la petición al presidente municipal, Oscar Gurría Penagos, para que se rehabiliten las luminarias, pero hasta el momento no tienen respuesta positiva a sus demandas, dejando en claro que no hay interés de este Ayuntamiento.

Todas esta situación ha orillado a la población a tomar la justicia por su propia mano y buscar los medios para combatir la delincuencia.

Insistió que, de manera conjunta, buscan organizarse en un frente común en contra de la inseguridad y violencia que se vive todos los días.

La propuesta es, como ya se han hecho en otras colonias, la creación de grupos de vigilancia vecinal, para alertar la presencia de algún presunto delincuente que se encuentre en la zona, sobre todo en las colonias donde existen pandillas.

Finalmente, consideró que existe total apatía por parte de las autoridades al evadir sus responsabilidades en torno a los derechos de seguridad de los habitantes. EL ORBE / Mesa de la Redacción