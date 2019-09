Tapachula sin Obras Relevantes en 1er Año de Gobierno de Oscar Gurría

*Calles del Centro y Colonias Completamente Destruidas.

Tapachula, Chiapas; 27 de septiembre.- Ciudadanos lamentaron que durante el primer año de gobierno de Oscar Gurría Penagos no se haya puesto en marcha ninguna obra pública de gran envergadura para el municipio, continuando la zona urbana y las colonias populares igual o peor desde la llegada de la administración de la mal llamada Cuarta Transformación.

El integrante del Frente Amplio de Organizaciones (FAO), Francisco Robledo Robles, afirmó es preocupante que durante los primeros 12 meses de gobierno de esta Administración Municipal no se haya tenido ningún avance en la modernización de la ciudad y en el mejoramiento de las colonias populares, ya que las condiciones en materia de infraestructura son deplorables.

Aún cuando existe un presupuesto por parte de la Federación, del Estado e incluso de la misma recaudación por concepto de impuestos municipales, el gobierno municipal ha dejado abandonado el rubro de la obra pública, decenas de calles se encuentran completamente destruidas, no sólo en las colonias sino también en el Centro de la ciudad y hasta el momento no se ha anunciado ni se ha ejecutado un proyecto que permita el desarrollo urbano de Tapachula.

Simplemente el gobierno de Oscar Gurría se ha empeñado en rehabilitar rejillas de alcantarillas, cuyos trabajos son importantes, pero no representan un avance en la modernización que requiere la ciudad.

Calles del Centro y del exterior del mercado San Juan destruidas

Vecinos de la 10a. Sur entre 2a. y 4a. Poniente en diversas ocasiones han externado su inconformidad por la pésima condición de la calle, y a pesar de encontrarse a unos cuantos metros del Palacio Municipal no ha sido rehabilitada por las autoridades.

En diversas ocasiones han solicitado a través de oficios la rehabilitación de las calles, sin embargo, las autoridades no han querido resolver este problema.

De igual manera se encuentran las calles aledañas al Mercado San Juan, cuyas condiciones representan un verdadero peligro para los conductores de transporte y particulares, entre ellas, la 13a calle Poniente entre 12a. Norte y Avenida Chiapas, ya que grandes “agujeros” se encuentran en las avenidas, lo que dificulta el paso de vehículos en una de las zonas públicas más importantes de la ciudad.

Para acabarla de amolar, mandan a gente de tránsito, ya que los congestionamientos son provocados por los baches.

A pesar de las denuncias realizadas, las autoridades se han mostrado incapaces de emprender un programa para el mejoramiento de las vialidades, por lo que muchas personas han tenido que rellenar los agujeros con escombros, pero los esfuerzos son insuficientes porque con las lluvias nuevamente vuelven aparecer los baches.

Colonias populares en completo abandono.

Por su parte, familias de la colonia Democracia, ubicada al Poniente de la Ciudad, detallaron sentirse decepcionados por la forma de gobernar del Alcalde tapachulteco, olvidándose de la gente que votó por él en las elecciones de hace un año y a quienes prometió atender el rezago de las colonias, pero todo se quedó en promesas.

Dijeron que han solicitado la construcción de la única vía de acceso a la colonia, que fue destruida por el huracán Stan en el 2005, pero la autoridad municipal no ha querido atender esta problemática argumentando que no hay recursos para componer las calles.

En el mismo problema se encuentran los habitantes de Infonavit El Carmen, quienes a través de su presidente, Ademar Agustín López, denuncian que desde el inicio de la Administración Municipal solicitaron la reparación de calles y de la red sanitaria, sin embargo, les informaron que la colonia no fue tomada en cuenta dentro del proyecto de obras.

A principio de año, los colonos solicitaron a través de un escrito la rehabilitación de las calles, y a pesar de que las autoridades les elaboraron el proyecto y presupuesto del costo de la obra, todo ha quedado en papeles, ya que una vez más las necesidades de la colonia no serán atendidas por las autoridades municipales.

En el caso de la colonia Bonanza, los vecinos denunciaron que en diversas ocasiones han solicitado a las autoridades municipales implementen un programa para la rehabilitación de las vialidades, sin embargo, han hecho caso omiso, por lo que varios de ellos han tratado de rellenar los grandes agujeros con “escombros”.

Tan solo con recorrer unas cuadras de la colonia, se puede constatar el pésimo estado de las calles, están prácticamente destruidas por lo que el tránsito de los vehículos es un verdadero riesgo, principalmente cuando se registran fuertes precipitaciones pluviales.

Así como estas colonias, la mayoría de este municipio se encuentran en las mismas condiciones, pero lo más lamentable es que a un año de gobierno no se haya anunciado ningún proyecto para atender este rezago en obra pública, y a estas fechas el Alcalde continua escudándose en la forma de gobernar de presidentes anteriores y en la supuesta austeridad, sin embargo, la ciudadanía lamenta la incapacidad mostrada por Oscar Gurría Penagos para estar al frente de esta Administración Municipal. EL ORBE/ Marvin Bautista