Con Lluvias Aumentan Accidentes de Motociclistas: Cruz Roja

Tapachula, Chiapas; 29 de Septiembre.- Durante esta temporada de lluvias en el municipio ha aumentado alrededor de un 40 por ciento los accidentes de motociclistas, reveló el coordinador local de la Cruz Roja, en su Delegación Tapachula, Eduardo Alfaro.

En entrevista para EL ORBE, señaló que, tan solo en el mes de Septiembre, se han registrado alrededor de 30 accidentes de ese tipo en la ciudad.

Entre los factores que los han originado está la falta de precaución al conducir las unidades y no contar con una clara visibilidad por las lluvias.

Indicó que la falta de precaución de los motociclistas ocasiona recurrentemente que derrapen, caigan en baches o alcantarillas, y que los tripulantes de la unidad, sufran lesiones de leves a muy graves.

Informó -además- que el índice de accidentes en los que se han visto involucrados vehículos del servicio público o particulares, ha reducido en un 50 por ciento, con relación a meses anteriores. Es decir, un promedio de uno diario.

Recomendó extremar precauciones al conducir una motocicleta o un vehículo, y si no tienen nada qué hacer mientras está lloviendo, no salgan de su casa. Mesa de Redacción