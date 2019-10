Para Nosotros Tapachula es Una Prisión: Africanos

Tapachula, Chiapas; 01 de octubre. – Ante un panorama de aparente calma, pero con la desesperación reflejada en los rostros, miles de migrantes extracontinentales siguen, como desde que empezó el año, sin ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Aún están en espera de que el gobierno federal les brinde una respuesta favorable a su petición de que les entreguen un oficio de salida que les permita continuar su viaje hacia la frontera con los Estados Unidos.

La espera se ha vuelto desesperante. Algunos de ellos llevan todo el año en espera de ese documento que, por alguna circunstancia fuera de la ley, se los han negado.

De acuerdo a uno de los africanos que pueden -más o menos- hablar algo de español, cada día va en aumento el número de connacionales que ingresan a territorio mexicano, pero que, desafortunadamente, no pueden continuar con su camino.

“Para nosotros, Tapachula es una prisión”, dijo al señalar que deambulan en las calles, pero no pueden salir de la ciudad, ya que serían de inmediato detenidos,

En la entrevista para el rotativo EL ORBE agregó que los de nuevo ingreso se han ido sumando con los que esperan su salvoconducto, pero que las cosas se complican aún más porque no cuentan con los servicios básicos de aseo personal y de salud, sobre todo para mujeres, niños y niñas.

Viven de limosnas. Algunas personas y religiosos les han hecho llegar alimentos, agua y ropa, pero las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran en la explanada externa de la Estación Migratoria Siglo, al norte de la ciudad, son deplorables e inhumanas.

Cada día, desde hace meses, hace un llamado a la s autoridades federales para que se les brinden las facilidades de continuar hacia su destino en la franja limítrofe del norte, pero sus súplicas no han sido escuchadas.

Las banquetas, afuera de la Estación Migratoria, rápidamente se han ido poblando de esas personas que dicen sentirse «prisioneros», en un lugar en donde viven -según ellos- «en discriminación e indiferencia».

Consideró que, de continuar esa lamentable situación, se podría dar la posibilidad de partir en caravana en próximos días.

Esas instalaciones migratorias se encuentran custodiadas permanentemente por militares de la Guardia Nacional y por elementos de la Policía Federal. EL ORBE / Mesa de la Redacción