Urge un Centro de Control Canino Ante Incremento de Perros Callejeros

Tapachula, Chiapas; 02 de octubre. – La situación de los perros callejeros que deambulan en la ciudad va en aumento hasta tres veces más que el año pasado y se ha tornado grave porque las agresiones hacia las personas también se han incrementado de manera alarmante.

Todo se complica porque no hay centro de control canino y no existen medidas que permitan contrarrestar la problemática.

Lilia Eugenia Chong Quero, encargada de la fundación “Perritos de la Calle en Tapachula”, manifestó que es preocupante esa situación, en la que año tras año se llega a triplicar la cantidad de perros que no tienen dueño y, por consiguiente, deambulan sin ningún control sanitario.

Señaló que se han hecho gestiones ante las autoridades de salud, por lo que se tiene contemplado iniciar la construcción de un centro de control canino en esta ciudad a partir del próximo año, con el cual se espera brindar atención adecuada a ese problema de salud pública.

Además, se busca crear conciencia en la población, ya que es mínima la participación en la cultura de la adopción de perros que son rescatados de las calles, sobre todo en animales adultos.

Por ejemplo, este miércoles tenían en resguardo 12 perros y, ante la falta de adopciones, se hacía muy difícil el poder rescatar a más animales, principalmente por los gastos que representa su alimentación y cuidados de salud.

Indicó que, cuando una familia decide hacerse cargo de alguno de ellos, se les entregan esterilizados, vacunados y desparasitados, además de que la adopción es gratuita.

Por otro lado, el ataque de perros en calles de Tapachula ha dejado fatales consecuencias, tal y como lo ha hecho público este rotativo.

Por ejemplo, el 21 de febrero, en la 10ª Norte y 39ª Poniente, de la colonia “5 de Febrero”, un perro atacó a un menor de tres años de edad, hasta dejarlo terriblemente herido, sobre todo en la cara.

En las fotografías que EL ORBE publicó ese día, se aprecian los daños del menor que, para su maña fortuna, caminaba por ese lugar.

Lamentablemente no es un caso aislado. En la 20ª. Avenida Norte y 3ª. Calle Poniente, en la colonia Obrera, un menor de año y medio fue atacado por un perro cuando jugaba en la banqueta.

El pequeño Ángelo “N” no soportó las mordidas que le hizo en la cara, cabeza y brazos, y finalmente murió horas después cuando recibía atención médica en el Hospital Regional.

Mientras que, en las calles Isabel La Católica y Luis XIV, en la colonia Colinas del Rey, un grupo de vecinos logró rescatar a tres niños que jugaban en la calle, cuando eran atacados por un perro, entre otros casos EL ORBE / Mesa de la Redacción