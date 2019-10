Ayuntamiento Impide a Deportistas Utilizar las Canchas en Tapachula

Alberto Trujillo, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 5 de Octubre.- El Ayuntamiento que aún preside el alcalde, Oscar Gurría Penagos, impide que los deportistas utilicen las canchas deportivas que hay en el municipio, sostuvo el presidente de la liga “El May”, Luis Alberto Trujillo Domínguez.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que las cosas en Tapachula están de mal en peor, porque lejos de crear condiciones adecuadas y de beneficio social para los tapachultecos, las autoridades locales están haciendo todo lo contrario.

“Están hundiendo al municipio en la inseguridad, la delincuencia, la falta de servicios públicos y, ahora, de espacios deportivos para que los jóvenes desarrollen una actividad saludable”, recalcó.

Tan solo la liga al que representa, según dijo, aglutina alrededor de 200 equipos en la rama varonil y femenil, y en diversas categorías.

La limitante que han encontrado en este año en el que ha estado al frente de la administración municipal Gurría y compañía, es la falta de espacios deportivos en donde puedan llevar a cabo los encuentros futbolísticos.

“La actual Dirección del Deporte y Recreación Municipal, a cargo de Irma Salas Feregrino, no les permite a los jóvenes usar las canchas deportivas para llevar a cabo los torneos de futbol”, insistió.

“Esos espacios fueron creados precisamente para fomentar el deporte y no para estar en el abandono”, abundó al señalar que ahora, la mayoría de las canchas están en malas condiciones, debido a que no se les da el uso y mucho menos se les brinde el mantenimiento adecuado.

Puso de ejemplo las que se encuentran en la colonia “5 de Febrero”, en Bancrisa, La Antorcha, Indeco Cebadilla, “entre otras que se encuentran cerradas a cientos de deportistas que tienen la inquietud de mantenerse activos en el deporte”.

Esperan la intervención del Gobierno Federal y del Estado para que pongan orden en Tapachula con lo que respecta al impulso al deporte y el mantenimiento de esos espacios que, al menos en teoría, son públicos. EL ORBE / Mesa de la Redacción