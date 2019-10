Africanos, Haitianos, Cubanos y Centroamericanos Preparan Caravana

* Están Desesperados por Irse de Tapachula Hacia el Norte del País.

Tapachula, Chiapas; 6 de Octubre.- La situación de los migrantes africanos varados desde hace más de 5 meses en Tapachula, continúa sin solución, ya que el Instituto Nacional de Migración (INAMI) se mantiene en la postura de no entregar los pases de salida, que les permita seguir su camino hacia el norte del país.

Los más de 3 mil 500 africanos que se encuentran en la frontera sur, en reiteradas ocasiones han protestado, pero ni estas acciones les han servido para lograr el tan anhelado documento que les permita el libre tránsito por territorio mexicano, toda vez que han manifestado su intención de no establecerse en Tapachula.

Y es que los africanos consideran a Tapachula como una cárcel o un infierno, esto debido a las condiciones inhumanas en las que se encuentran, al no tener comida ni un techo, además de no poder acceder a un trabajo digno, ya que muchos son discriminados por su color de piel.

Durante los casi 50 días que llevan apostados en la explanada principal de la Estación Migratoria ‘Siglo XXI’, principalmente, las mujeres y los niños han vivido situaciones complicadas, pero el Gobierno Federal no ha mostrado interés en brindar una solución a la problemática de los extracontinentales.

Bigger, migrante africano, afirmó que, se encuentran cansados de estar a las afueras de la Estación Migratoria, pero el Gobierno no quiere atenderlos, aún cuando han buscado los medios necesarios para ser escuchados ninguna autoridad ha llegado al campamento a dialogar con ellos y explicarles cuál será su situación.

«Ya no queremos vivir este sufrimiento, las mujeres embarazadas y los niños no tienen comida, nosotros no queremos quedarnos en Tapachula porque aquí no hay trabajo, por eso pedimos a migración que nos dé pase de salida para irnos al norte», sostuvo.

Este fin de semana los africanos que permanecen a las afueras de la Estación Migratoria ‘Siglo XXI’ se mantuvieron en calma, muchos de ellos aprovecharon el día para sus actividades personal y otros descansaron en sus casas de campaña, ya que físicamente están agotados.

Debido a la falta de respuesta de las autoridades migratorias respecto a los pases de salida, se espera que en esta semana los migrantes africanos, juntamente con cubanos, haitianos y algunos centroamericanos puedan salir en caravana hacia el centro del país, ya que, ante la cerrazón de las autoridades en no otorgar los pases de salida, los extracontinentales no ven otra alternativa para abandonar la frontera sur. EL ORBE/ Marvin Bautista