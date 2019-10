Falso que Haya Actos de Corrupción en el Programa “Sembrando Vida”

* Afirma Enrique Alejandro Roblero, Facilitador del Programa.

Tapachula, Chiapas; 6 de Octubre.- Enrique Alejandro Roblero, facilitador del programa federal “Sembrando Vida” en el municipio de Unión Juárez, rechazó que se estén cometiendo actos de corrupción, como habían denunciado campesinos.

En la víspera, la coordinadora de Comunidades de Aprendizaje Comunitario (CAC) No, 5, Nidia Alejandra López Santiz, había señalado a este reportero sobre supuestas irregularidades en el programa en esa región fronteriza.

En respuesta, Roblero señala en un documento que rechazan que en ese programa exista corrupción en el municipio de Unión Juárez.

En torno a los señalamientos sobre que miles de plantas en los viveros se murieron, indicó que, en el ejido La Libertad, de aquel municipio, el 25 de Julio de este año se establecieron 20 mil plantas de café de la variedad “Geisha”.

Posteriormente, el 26 de Agosto, en una reunión de los cinco coordinadores que representan los CACs, incluyendo López Santiz, se determinó eliminar 3 mil 192 plantas, porque presentaban retrasos en su desarrollo.

Además, que no sería posible recuperarlas y por ello, dijo, “no existió corrupción y negligencia del personal del programa Sembrando Vida”.

Negó también las supuestas imposiciones de los Técnicos, y afirmó que “las directivas de los sembradores, en una reunión acordaron contar con una persona que apoyara en el vivero para el control de herramientas y materiales, en representación de los 117 sembradores”.

En torno al Técnico Productivo, aseguró que tampoco fue una imposición de su parte, “ya que su contratación fue con apego a las reglas de operación, realizando un proceso de selección y cumpliendo los requisitos que marca el programa”.

Mencionó que los honorarios del Técnico Productivo son pagados por la Secretaría del Bienestar y no por los sembradores.

Explicó que los grupos de trabajo, denominados Comunidades de Aprendizaje Campesino, están constituidos por 25 sembradoras y sembradores.

En su estructura operativa cuentan con un Coordinador, Secretario de Actas, Tesorero, así como representantes en las Comisiones de Viveros, Biofábricas, de Seguimiento de planes de trabajo, Ahorro, salud y de educación.

Ellos se reúnen periódicamente y cuentan con un reglamento interno, además de que toman acuerdos que registran en su libro de actas.

Por ello, puntualizó que ni él, como tampoco los Técnicos Productivos y Sociales intervienen en los acuerdos económicos que los CACs realizan, “ni ejercen presión de ningún tipo y mucho menos que intimiden a los sembradores con cancelar los apoyos”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello