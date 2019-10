Calles de La Joya II Convertidas en Caminos Sólo Para Carretas

Tapachula, Chiapas; 7 de Octubre.- La incapacidad del aún presidente municipal, Oscar Gurría Penagos, para atender los problemas del municipio, se ve reflejado principalmente en lo destrozado de las calles.

Uno de esos ejemplos es la colonia La Joya II, al suroriente de la ciudad, donde sus calles, avenidas y accesos se han convertido en caminos para carretas.

A un año de su administración, las cosas van de mal en peor, sobre todo en inseguridad y vialidades sin mantenimiento en colonias que viven el desinterés de un Gobierno apático ante el reclamo de la sociedad.

Narciso Ambrosio, vendedor de agua purificada de ese sector de la ciudad, opinó que esa vía de comunicación sirve, además, de acceso a colonias como la “5 de Abril”, “Los Amores”, “La Cañada”, entre otras, viven las travesías para evitar caer en grandes baches.

Comentó que se ven afectados en el mantenimiento de sus unidades, que resultan averiadas debido a las condiciones en las que se encuentran las calles.

«Esta j… esta calle; tiene un buen que no la arreglan. Todo el tiempo está así. Se pone feísimo. Mire, con el agua se empoza, no sirve; tenemos que estar brincando de allá para acá”.

Por su parte, Abelardo Molina, otro de los afectados, externó su sentir al decir, “estamos viendo la negatividad y la ineficiencia que hay en nuestras autoridades para componer las calles, ya que siquiera balastro le pusieran”.

Agregó que deben rodear los hoyos para que no peguen los carros, pero, a veces, o caen en un bache o en el otro.

Coincidieron en exigir que las autoridades atiendan esa situación, porque es uno de los reclamos permanentes de la comunidad. EL ORBE / Mesa de la Redacción