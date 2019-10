Africanos Siguen Contaminando el Ambiente con la Quema de Llantas

Frente a la Estación Migratoria.

Tapachula, Chiapas; 09 de Octubre.- Por segundo día consecutivo, migrantes africanos varados en Tapachula realizaron protestas en la explanada principal de la Estación Migratoria Siglo XXI, con la finalidad de presionar al Gobierno Federal y lograr una solución a la problemática que les ha impedido el libre tránsito por territorio mexicano.

La mañana de este miércoles, un grupo de extracontinentales incendiaron algunos neumáticos sobre el principal acceso del inmueble, cuyo humo se logró divisar a varios kilómetros de distancia, por lo que el paso de camiones que transportan a migrantes asegurados estuvo suspendido por algunas horas.

A diferencia de lo que ocurrió el pasado martes, cuando los africanos se enfrentaron a pedradas contra elementos de la Guardia Nacional y de la extinta Policía Federal, que dejó como saldo 5 lesionados, la protesta de este miércoles transcurrió sin incidentes, toda vez que en esta ocasión no hubo ningún conato de enfrentamiento.

Los extracontinentales han retomado sus acciones de protesta ante la falta de respuesta del Instituto Nacional de Migración de otorgarles los pases de salida que les permita continuar su camino, toda vez que en reiteradas ocasiones han externado su deseo de por lo menos establecer en Estados del centro o norte del país y no en Tapachula.

Sin embargo, el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de Migración a pedido a los africanos regularizar su estancia en México y solicitar el trámite de asilo o de residencia permanente, pero los migrantes se han rehusado, ya que se mantienen en la postura de solo aceptar los pases de salida.

Mientras el grupo de extracontinentales quemaba las llantas a las afueras de la Estación Migratoria, los elementos de la Guardia Nacional y de la extinta Policía Federal realizaron una valla de seguridad para impedir que los africanos avanzaran hacia el portón principal del inmueble.

Tras varios minutos de incendiar llantas, uno de los africanos con cubetas con agua apagó el fuego, lo que generó molestias entre sus compañeros, por lo que discutieron de manera airada y estuvieron a punto de llegar a los golpes.

“Nosotros queremos protestar de manera pacífica, no violenta, el fuego está mal, por eso el compañero lo apagó, porque queremos que el gobierno nos escuché y esto no nos ayuda” dijo uno de los africanos.

La confrontación entre africanos, fue aprovechada por los elementos de la Guardia Nacional y Policías Federales quienes establecieron rápidamente el cerco de seguridad hacia la calle principal para recuperar el único acceso y permitir el ingreso de autobuses que transportan ilegales. EL ORBE/ Marvin Bautista