Africanos Convocan a Caravana Para Avanzar la Próxima Semana a EEUU

* Cansados de la Apatía del INM.

Tapachula, Chiapas; 11 de Octubre.- Migrantes africanos que permanecen varados desde hace más de 5 meses en Tapachula, organizan para los próximos días una caravana conjunta, en donde se incluyen cubanos, haitianos y centroamericanos, pues consideran que esta es la única alternativa que tienen para poder abandonar la frontera sur, ante la falta de respuesta del Instituto Nacional de Migración.

Aún cuando se han mantenido en la postura de hacer todo lo que está permitido por las leyes mexicanas para obtener su pase de salida que les permita recorrer el país, no han tenido respuesta favorable a sus demandas respecto a oficios de salida, por lo que se organizan para salir en caravana.

En el campamento instalado a las afueras de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, los migrantes africanos han colocado 2 pancartas en donde dan a conocer la intención de abandonar la ciudad, incluso han hecho algunas playeras alusivas a este movimiento que preparan ante la negativa del Gobierno Federal.

«Los migrantes no son prisioneros, viva caravana 2019», «Hasta pronto de caravana de inmigrantes», son algunos de las insignias que fueron colocadas en las lonas que se instalaron sobre las vallas metálicas que delimitan el contorno del campamento, donde permanecen más de 400 africanos desde hace 53 días.

Se espera que los más de 3 mil 500 africanos, 3 mil cubanos y un número similar entre haitianos y centroamericanos puedan unirse para salir de manera masiva de Tapachula, ya que, la situación que viven los extranjeros de diversas nacionalidades es muy similar, porque todos no han recibido el documento que les permita transitar libremente por territorio mexicano.

«Los cubanos quieren salir este sábado, pero nosotros los africanos queremos que la caravana salga el lunes o martes, porque es muy apresurado para salir, hay que organizarnos bien, estamos desesperados al no tener pases de salida, pero hay que preparar caravana bien», sostuvo uno de los migrantes. Este viernes, los africanos habían programado una reunión juntamente con los demás migrantes que participarán en la caravana, en donde se establecería el día y la hora de partida, además de toda la logística de la movilización masiva, ya que se espera que sean más de 7 mil personas los que caminen hacia el centro del país, sin embargo, no se tuvo convocatoria.

A pesar de que el Gobierno Federal les ha planteado la posibilidad de establecerse en los Estados del Sur con derecho a empleo, salud y educación, los migrantes africanos, cubanos y haitianos se han negado en aceptar esta propuesta, ya que su intención es abandonar Tapachula, a la que consideran una cárcel o un infierno.

Han transcurrido 53 días desde que un grupo de africanos se apostaron en la explanada principal de la Estación Migratoria como una medida de exigencia al Instituto Nacional de Migración por los pases de salida, sin embargo, ninguna autoridad se ha acercado a ellos para informarles sobre las posibilidades o no de otorgarles los documentos.

Ni las marchas pacíficas, ni los enfrentamientos con elementos de la Guardia Nacional y de la extinta Policía Federal, ni la protesta ante al Alto Comisionado de la ONU, ni la más reciente visita del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, han servido para dar respuesta a la crisis humanitaria que se vive desde hace meses en la frontera sur.

Por lo que ante la cerrazón del Gobierno Federal, ven como única alternativa de salida la organización de la caravana, pues están desesperados ante las condiciones inhumanas y extremas en las que se encuentran a las afueras del inmueble federal, por ello reanudarán su camino, sin importarles las adversidades que puedan enfrentar durante su tránsito, ya que lo único que quieren es salir de Tapachula. EL ORBE/ Marvin Bautista