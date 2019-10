Policía Municipal Cobra por Tirar Desechos en Basurero de Tuzantán

* Denuncian Pobladores de Xochiltepec.

Tuzantán, Chiapas; 11 de Octubre.- Hasta el momento se desconoce si los policías de guardia que custodian el basurero municipal de Tuzantán, tienen órdenes estrictas del presidente municipal, Bany Obed Guzmán Ramos, de cobrarles una cuota a choferes particular que quieran ir a dejar sus desechos, cobrando entre cincuenta y 200 Pesos, causando indignación en la ciudadanía, ya que aparte de fomentar la contaminación, lucran con la necesidad de querer deshacerse de su basura, la cual llega hasta la carretera y cae al río Xochiltepec, contaminando el ambiente y los ríos; y el cobro a los ciudadanos no debe ser porque el basurero es público, no privado, mucho menos negocio personal, señala la ciudadanía.

Desde que inició esta administración el basurero esta fuera de control en cuanto a contaminación, sin embargo, hasta el momento no ha sido clausurado y las autoridades están lucrando con la necesidad del pueblo.

Ejidatarios y vecinos de Xochiltepec una vez más están pidiendo la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente, y Jurisdicción Sanitaria, para que realice una inspección a las condiciones en que está funcionando el basurero municipal de Tuzantán a cielo abierto, cuando ya no es permitido. EL ORBE/Luis Javier Ramos