Tapachula No Tiene Trabajo Para su Gente, Menos Para los Africanos

Tapachula, Chiapas; 14 de Octubre.- Migrantes africanos que permanecen en el campamento improvisado a las afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI” desde hace casi 60 días, viven en incertidumbre ante la postura del Gobierno Federal de contenerlos en la frontera sur y no dejarlos avanzar hacia otros Estados del país.

Este lunes, en la explanada del inmueble federal se percibió una total tranquilidad, los extracontinentales permanecieron en sus casas de campaña, muchos de ellos con un rostro de desesperación al saber que sus aspiraciones de transitar el territorio mexicano se han esfumado por completo.

Muchos han optado por levantar sus casas de campaña y han comenzado a buscar algún empleo, ya que se encuentran sin recursos económicos, ni siquiera para comprarse un refresco, y es que desde su llegada a Tapachula se han enfrentado a condiciones extremas, al no tener un techo ni alimentos.

Anteriormente, la explanada de la Estación Migratoria estaba saturada por los extracontinentales, quienes tenían instaladas sobre este espacio sus casas de campaña, pero tras la desarticulación de la caravana que intentó partir el sábado pasado y ante la falta de respuesta del Gobierno Federal a sus peticiones, muchos han optado por buscar los medios para subsistir.

Y es que sus posibilidades de abandonar Tapachula se han reducido de manera considerable y muchos se resisten en aceptar la propuesta del Gobierno Federal de iniciar sus trámites de regulación, al señalar que existe una discriminación del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para con los africanos.

Los africanos ya no quieren hablar frente a las cámaras, pues señalan que de nada les ha servido dar sus declaraciones, su situación sigue igual o peor que antes, toda vez que las autoridades no los escuchan y no les dan respuesta.

“Ya no queremos hablar con prensa, no sirve de nada, ni migración no escucha, no atiende situación de africanos, quienes piden pases de salida desde hace meses, y ahora nos dicen que tenemos que quedarnos en Tapachula, cuando aquí no hay nada”, sostuvo uno de los extracontinentales.

Incluso, dijo que muchos de ellos que han dado entrevistas a los medios de comunicación, son rechazados por las autoridades cuando han ido a realizar sus trámites de regulación, por ello, han decido mejor no hablar frente a las cámaras porque no saben que será de su situación.

Cabe hacer mención que los pocos africanos que participaron de la caravana el pasado sábado y que no fueron asegurados por el operativo implementado por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional han retornado nuevamente al campamento, muchos con el rostro de cansancio y de impotencia, porque de nada sirvió caminar largas horas, ya que han vuelto al mismo lugar donde estaban desde el principio.

Sin embargo, algunos fueron detenidos en el operativo y permanecen al interior de la Estación Migratoria, pero los africanos esperan que sus compañeros puedan ser liberados en los próximos días, ya que, a diferencia de los centroamericanos, las autoridades no tienen la capacidad para repatriarlos a sus países de origen.

A casi 60 días de permanecer en plantón a las afueras del inmueble federal, los africanos se encuentran en las mismas condiciones desde que ingresaron a Tapachula; sin el anhelado pase de salida y sin las condiciones necesarias para subsistir, por lo que piden al Gobierno Federal a que resuelva de una vez su situación y no los deje en la indefensión, ya que con esta postura, lo único que logra es que caigan en mano de traficantes y se arriesguen a tomar vías mucho más peligrosas en su intento por llegar al norte del país, tal y como sucedió con el naufragio de la embarcación el pasado viernes en las costas de Tonalá. EL ORBE/ Marvin Bautista.