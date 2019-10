Disminuye Arribo de Inversionistas Ante Incremento de Inseguridad en la Región

* Informa la CANACINTRA Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 19 de Octubre.- La ola de inseguridad que se vive en la frontera sur ha alcanzado cifras históricas, problemática que preocupa a sectores sociales y empresariales, toda vez que las autoridades policíacas de los tres órdenes de Gobierno han mostrado poca respuesta para combatir a los delincuentes que operan en esta zona.

La Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Tapachula, María Eugenia Moreno Mendoza, afirmó que, el incremento del índice de inseguridad y la crisis migratoria que se vive en el municipio ha frenado la llegada de empresarios o inversionistas, repercutiendo fuertemente en la economía de la región.

Las inversiones han disminuido mucho en Tapachula y en el Soconusco, toda vez que los empresarios ya no quieren venir a establecerse a la zona, y los que están, viven una situación complicada en la parte económica, ya que la inseguridad ha impactado en operatividad de las empresas en esta parte del país.

Debido a la ola delictiva, muchos empresarios han tomado medidas preventivas como cerrar sus negocios más temprano de lo habitual, debido a los robos y asaltos que laceran al sector, aunque no todo es culpa de los migrantes, sino también de las autoridades policíacas tanto municipales, estatales y federales porque no han podido frenar esta problemática ya fuera de control.

Respecto a la crisis humanitaria que se vive en Tapachula tras la postura del Gobierno Federal de no dar pases de salida, pidió a los funcionarios que les compete, atender este tema a que vengan y constaten la manera en cómo se está las situación real de estas personas y que en verdad se establezca un verdadero control para frenar este flujo de personas.

«Hay preocupación en el sector porque los empresarios ya no quieren venir a invertir a Tapachula por todas las noticias que escuchan, por lo que esta ciudad ya no es una opción para ellos, y las personas que ya tienen negocios ya no están funcionando; la economía ha caído fuertemente debido al tema migratorio y de inseguridad», abundó.

La ola de inseguridad afecta no sólo al sector empresarial sino a toda la población, afirmó, y que tan solo salir al centro de la ciudad es inseguro y quienes caminan por las calles lo hacen con desconfianza y miedo de ser víctimas de los delincuentes, pero lo más preocupante es que las autoridades no actúan. EL ORBE/ Marvin Bautista