Prefieren Apoyar a Migrantes Antes que a Discapacitados

* Denuncia Asociación de Personas con Discapacidad.

Tapachula, Chiapas; 19 de Octubre.- El Presidente de la Asociación de Discapacitados de Tapachula, Jorge Alberto López Guzmán, lamentó que el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, no se esté aplicando como esperaban, debido a que la mayoría de las personas en estas condiciones no cuentan con el apoyo, y a quienes tuvieron la fortuna de obtener la tarjeta, no les han depositado el recurso económico.

La Asociación tiene un padrón aproximado de 120 personas, de las cuales sólo 12 fueron consideradas en el programa federal, es decir, tan sólo el 10 por ciento recibieron el plástico, y aún así, algunos no han recibido ni un sólo pago que destinó el Gobierno, supuestamente desde principios de este año.

Informó que les han dicho, en innumerables ocasiones, que deben tener paciencia por recibir el apoyo, pero afirmó que muchos de los que están inscritos en el programa lamentan que mientras a las personas discapacitadas les piden paciencia, a los migrantes les pagan puntualmente por el programa «Sembrando Vidas», siendo esto una incongruencia del Gobierno Federal.

El encargado del programa Bienestar en esta zona, Gustavo Carrasco, se reunió con la Asociación de Discapacitados en las oficinas de la Delegación de Gobierno, estando presentes Omar Ornelas, titular de esa oficina, y la diputada por el partido MORENA, Olvita Palomeque, pero no se ha cumplido lo que quedó plasmado en una minuta de acuerdos.

La mayoría de las personas con discapacidad viven en las ciudades, tratando de ganarse la vida y manteniendo a sus familias en situaciones adversas, por lo que lamentó que el Gobierno haya discriminado a este sector, tomando en cuenta a una minoría de estas personas y aún así no les han pagado como indica el programa.

Finalmente, pidió a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar, quien es el rector de este programa de Pensión para las Personas con Discapacidad que reflexionen en la vulnerabilidad que persiste en las personas con discapacidad, así también a los Diputados y Senadores que tengan sensibilidad política para tener una postura de defensa hacia este sector, que día a día sufre de la falta de inclusión al mercado laboral. EL ORBE/ Marvin Bautista