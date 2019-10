Reportan Diversos Actos Delictivos en las Últimas 72 Horas en Tapachula

Un Ejecutado, Vehículos Robados, Asalto a Viviendas y Tiendas.

Tapachula, Chiapas; 19 de Octubre.- Las últimas 72 horas en Tapachula son un claro ejemplo de que la delincuencia ha rebasado la capacidad del ayuntamiento local que aún preside el alcalde, Oscar Gurría Penagos, y compañía.

El balance de los delitos denunciados en ese lapso es alarmante, ya que van desde un ejecutado, cuatro vehículos robados y seis más con cristales rotos para llevarse objetos de valor del interior; ocho robos en viviendas y de dos motocicletas con violencia.

Esto, sin contar todos los delitos cometidos en la que las víctimas optaron por no denunciar los hechos, ante el temor de que dejen en libertad a los delincuentes y regresen por represalias.

Sin duda, es una prueba de que la estratega de seguridad implementada por las actuales autoridades municipales, ha sido todo un fracaso.

Es claro también que debe haber algo de por medio para sostener al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a Pedro Enock García Palazuelos, quien no ha podido con el cargo.

Se desconoce, además, hacia dónde se están canalizando los recursos destinados para la prevención del delito y para hacer frente a la delincuencia que, por esos resultados paupérrimos, se teme que pudieran estar siendo desviados.

Se cree también que pudiera haber confabulación entre policías y bandidos, porque estos operan a cualquier hora del día, en pleno centro de la ciudad y sin que sean detenidos.

Trascendió que una de las casas que fue vaciada por los ladrones es de un funcionario de la propia Secretaría de Seguridad Municipal y que, curiosamente, le devolvieron los objetos que se habían robado.

Por ello, se cree que, al menos en ese ilícito, pudo haber habido la participación de policías corruptos que fueron descubiertos, pero no sancionados.

También hay la sospecha en los operadores de las cámaras de vigilancia, porque, casualmente, no se percatan de los delitos que se cometen en la ciudad o en los momentos que estos ocurren, o sea, están viendo para otro lado.

No se sabe tampoco a qué se dedican los elementos policiacos, que según están para atacar a la delincuencia.

Sobre todo, en municipios, como el de Tapachula, en el que las autoridades están más preocupadas en las elecciones que se avecinan dentro de año y medio, que atender los reclamos de la sociedad.

Robos a 2 Tiendas de Autoservicio

Como si se tratara de una película, dos tiendas departamentales de Tapachula fueron blanco fácil de la delincuencia, luego de que este sábado ocurrieron dos robos sin que nadie se percatara de ello, mucho menos la policía.

En el primero de los casos, los ladrones hicieron un boquete en la parte trasera de la tienda “Piticó”, ubicada en la 17 Calle Oriente, esquina con la 15 Avenida Norte.

Los primeros informes señalan que alrededor de las 6:30 horas, el gerente de la tienda Jorge ‘N’, llegó a abrir las instalaciones, pero se percató que la mercancía de los anaqueles se encontraba tirada en el piso.

Por ello, hizo el reporte al Servicio de Emergencias 911 y, más tarde, elementos de la Policía Estatal Preventiva ingresaron a la tienda para ver lo que había pasado, ante la sospecha del robo.

De esa manera se percataron que los delincuentes hicieron el boquete y se llevaron dinero en efectivo que había quedado en la caja registradora, además de diversos abarrotes.

Por si fuera poco, otro delincuente o varios de ellos, también entraron a robar a otra tienda “Piticó”, esta vez a la ubicada en la 2.ª Calle Oriente, entre la 5a y 7a Avenida Sur.

Lo curioso es que los responsables del atraco entraron por la puerta principal, quitaron llave y desactivaron la alarma que está conectada al centro de emergencia.

Aquí, igual por la mañana, el gerente y el personal arribaron al lugar para empezar con sus actividades cotidianas, pero se dieron cuenta de que los cables de la alarma estaban cortados.

Se percataron, además, que habían ingresado sin forzar las cerraduras y que se llevaron dinero en efectivo y otras cosas de valor.

Sin embargo, quienes participaron en ese robo llevaban las intenciones de llevarse la caja fuerte del lugar, pero ni pudieron abrirla y tampoco arrancarla de su lugar y, al final, la abandonaron.

Luego de lograr su objetivo, los hampones volvieron a salir por la puerta principal, como si nada hubiera ocurrido.

Ambos casos fueron denunciados ante las autoridades judiciales del Estado, para que se inicien las indagatorias.

Los dos robos -y otros más- ocurrieron en la mañana de este sábado, casualmente cuando funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento Municipal estaban participando en la asamblea de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello