CFE no les Envió el Recibo y Cortaron el Servicio

*Se Quejan Usuarios.

Tapachula, Chiapas; 24 de Octubre.- Usuarios denunciaron abusos que comete la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toda vez que sin previo aviso dejó de enviar los recibos a los domicilios y las personas no se percataron y llegaron a cortarles el suministro porque no acudieron a pagar.

Una de las afectadas, Margarita López Hernández, con domicilio en Santa Clara 2, explicó que por sus múltiples preocupaciones y actividades no se percató que no le llegaron a dejar el recibo y ello provocó que, al no pagar, el día miércoles 23 de Octubre llegaron a suspenderle el servicio.

Manifestó que pidió de favor al empleado de la empresa de clase mundial para que le permitiera ir a pagar el consumo y que le informara a cuánto ascendía, pero lejos de ser una persona amable con el usuario, no obtuvo apoyo.

Le indicó que ya llevaba la orden de corte y que no era su función esperarla a que fuera a pagar, porque además andaban los supervisores y a pesar de suplicarle que no le cortaran el servicio porque tiene a sus hijos enfermos y el medicamento necesita de refrigeración, el empleado de la CFE procedió al corte.

López Hernández dijo que hasta este jueves por la tarde aún no llegaban a conectarle el servicio, situación que le preocupa porque sus medicamentos pueden echarse a perder, toda vez que necesitan de refrigeración.

Responsabilizó a la CFE por la omisión de no avisar que ya no enviará los recibos y que de ahora en adelante deberán de descargarlos de la página de internet de esa empresa, pero no les dieron más explicaciones. EL ORBE / Rodolfo Hernández González