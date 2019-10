Africanos Esperan TVRH Para Establecerse en el Norte del País.

* Hasta este momento suman más de 200 de los 3 mil 500 africanos, los que han iniciado con el proceso de regularización.

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre.- Han transcurrido más de 2 meses desde que un grupo de africanos se instalaron en un campamento improvisado a las afueras de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, pues desde un principio esperaban abandonar la ciudad a través de los pases de salida, sin embargo sus esfuerzos no rindieron frutos.

Tras la postura del Gobierno Federal, ahora el grupo de africanos han tenido que aceptar la propuesta de iniciar sus trámites de regularización y esperan que con la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) puedan irse hacia otro Estado del país, principalmente al norte.

Hasta estos momentos, su proceso de regularización ha iniciado bien, señalan, ya que los más de 200 que se han entregado en una primera instancia a las autoridades migratorias, tras cumplir algunas horas en el inmueble federal han quedado nuevamente libres.

Los africanos esperan que continúe de la misma manera porque si no será más complicado abandonar la frontera sur, y están desesperados por vivir en condiciones extremas afuera de edificio, por lo que esperan que tras obtener la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias puedan transitar sin temor alguno.

Los extracontinentales llevan más de 5 meses varados en Tapachula, y durante este tiempo han tenido que afrontar situaciones muy complicadas ante la falta de dinero, alimentos y techo, por ello, buscan regularizar su estancia en México para que puedan acceder a mejores oportunidades de vida.

«Confiamos en que el Gobierno Federal nos dé la tarjeta, queremos por lo menos irnos a otro lugar de México, en donde podamos encontrar trabajo porque aquí en Tapachula no hay nada, no hay oportunidades para nosotros los africanos» afirmó Josepele Mesas.

Se espera que en esta semana continúen con el proceso de regularización, ya que cada día, son recibidos 25 personas en el módulo de atención que mantiene el Instituto Nacional de Migración en la explanada principal del inmueble, y aunque los trámites podrían extenderse para los más de 3 mil que aún faltan, señalan cumplirán con lo que las autoridades dispongan. EL ORBE/ Marvin Bautista.