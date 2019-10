Caminos sin Mantenimiento Prevalecen en Mazatán

* Afectando la Circulación de Vehículos y de Personas.

Mazatán, Chiapas; 27 de Octubre.- Habitantes de este municipio denunciaron que prevalecen los caminos sin mantenimiento y la ola de inseguridad, toda vez que el alcalde Gilberto Barrientos Coyotzi ha demostrado ineficiencia.

Martín López Villarreal dio a conocer que los caminos denominados sacacosecha están en muy malas condiciones, toda vez que antes de la temporada de lluvia no fueron atendidos por la administración municipal, actualmente tienen tramos intransitables que dificultan la circulación de vehículos y de personas.

Aseguró que, como consecuencia de su desconocimiento para gobernar y administrar, Barrientos Coyotzi mantiene en el abandono al municipio.

Puso como ejemplo el camino que va de la cabecera municipal a la comunidad San Andrés Suyacal, el cual presenta enormes agujeros llenos de agua y dificulta que los estudiantes puedan transitar libremente hacia y desde la escuela.

De la misma forma están todos los caminos del municipio, toda vez que este Alcalde de lo que sabe trabajar es de “huesero”, afirmó, pero no de atender las problemáticas sociales que hay en Mazatán.

En administraciones anteriores daban mantenimiento a los caminos, pero en lo que va de la actual no han recibido atención y las lluvias los han deteriorado, situación que necesitará de más inversión, aunque lo más grave es que a la gente se le dificulta transitar.

Es preocupante la ola de inseguridad que prevalece como consecuencia de la falta de acciones preventivas por parte de la autoridad municipal, con una policía ineficiente. EL ORBE / Rodolfo Hernández González