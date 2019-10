Protestan Familias por Calles Destrozadas en Nuevo Mundo I

Gobierno de Gurría de Mal en Peor.

Tapachula, Chiapas; 30 de octubre.- La inconformidad de la población en las colonias populares de la ciudad se ha generalizado, sobre todo en materia de inseguridad, pésimos servicios públicos, falta de obras y calles destrozadas.

Un ejemplo sucedió este miércoles cuando padres de familia y directivos del jardín de niños “Miguel Utrilla Trujillo”, del sector 08, ubicado en la colonia Nuevo Mundo 1, protestaron por el deplorable estado de la calle “Miguel Hidalgo”, que colinda con esa institución educativa.

Debido a la inmensa cantidad de baches formados a lo largo de toda la calle por falta de mantenimiento, se ha formando una enorme laguna de agua sucia en el acceso principal de la escuela, que se ha convertido en un foco de infección en esa colonia.

Este problema dificulta el paso para quienes tienen la necesidad de transitar por esa calle, sobre todo, para los alumnos, padres de familia y docentes.

Los inconformes señalaron que han acudido, una y otra vez, ante el gobierno municipal que aún preside el alcalde, Oscar Gurría Penagos, para que cumpla con su responsabilidad de atender los problemas de Tapachula, pero como respuesta solamente han encontrado indiferencia.

Yasmín Vásquez, en voz de las madres de familia afectadas, reconoció ante el rotativo EL ORBE, que esa problemática les ha generado mucha problemática.

“Estamos siendo afectados, tanto los padres de familia como los niños, porque ahorita no hay donde pasar”, dijo al señalar que las unidades del servicio público avientan a su paso esa agua estancada sobre los alumnos.

Recalcó, además, que todo eso es un foco de infección y un criadero de zancudos. “De qué nos sirve cuidar a los niños en las casas, si acá se vienen a enfermar”

Según dijo, ante la falta de atención de las autoridades municipales, los pobladores de ese sector de la ciudad han decidido tomar cartas en el asunto, para que las autoridades presten atención de lo que ahí pasa.

Docentes y directivos también se sumaron a esa inconformidad, lamentaron que las autoridades no hagan su trabajo por el que les paga el pueblo.

«Nos encontramos con la difícil situación que tenemos frente a nuestras instalaciones, en donde ya se hizo una laguna, lo cual es un problema que no solo se ve aquí, sino en varias partes de la ciudad y en muchas colonias”, señaló la directora del plantel, Disabel Roblero Escobar.

Reveló que en esa parte de la ciudad hay incidencia de dengue, independientemente del difícil tránsito de la calle y el mal aspecto que le da a la institución.

Comentó que los padres de familia se han unido para tratar de rellenar los enormes hoyos, porque cuando llueve el agua sucia entra a esas instalaciones.

Puntualizó que los padres de familia están proponiendo que si no obtienen respuestas positivas a su demanda, se tomarán acciones radicales como el bloqueo de calles. EL ORBE / Mesa de Redacción