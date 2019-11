Áreas Circunvecinas de los Panteones Saturadas de Puestos Ambulantes

*Se Desconoce Cuánto Costó Cada Metro Cuadrado y a Dónde fue a Parar el Dinero.

Tapachula, Chiapas; 2 de Noviembre.- Al celebrarse este sábado el Día de Muertos, las inmediaciones de los panteones en Tapachula lucieron, literalmente, saturados de puestos ambulantes, tanto en banquetas, calles, jardineras, parques, pasillos, accesos y otros espacios públicos.

Por ello, los visitantes hicieron patente su inconformidad ante rotativo EL ORBE, sobre todo por la falta de espacios a la hora de tratar de ingresar a los camposantos durante estos días de celebración a los difuntos.

Puestos con venta de flores, veladoras, alimentos, juegos de sala y todo tipo de artículos, hasta discos de música y videos piratas, invadieron rápidamente esos espacios.

Se desconoce cuánto cobró el Ayuntamiento que aún preside el alcalde, Oscar Gurría Penagos y compañía, por cada metro cuadrado para la mercancía de dudosa procedencia, y hacia dónde fueron a parar esos recursos económicos.

Como ya no alcanzaron esos espacios, algunas vialidades fueron cerradas para permitir la instalación de más ambulantes.

Precisamente el comercio informal, la competencia desleal con los establecidos, la venta de mercancía ilegal o de contrabando, así como la evasión de impuestos, es algo que tanto criticó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero antes de llegar al poder en Tapachula.

Fernando Rodas, uno de los visitantes al Panteón Jardín, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, «eso es lo que no debería de estar, pero es lo que más abunda. Uno ya no puede ni pasar, porque obstruyen realmente el paso”.

“Los ambulantes tienen el derecho de ganarse una lana, pero deberían de hacerse a un lado y reubicarlos en un espacio donde no afecten”, afirmó.

Por su parte, Miguel Ángel Fuentes, también visitante de ese lugar, indicó que ahora hay aglomeraciones y que está muy difícil entrar y salir.

A su vez, Romel Domínguez, opinó que debieron de haber organizado al comercio informal, de tal forma que dejen lugares este libres para que la gente pueda pasar.

El comercio informal ha sido uno de los problemas con los que el Ayuntamiento ha mostrado incapacidad para combatirlo. Al contrario, sectores productivos han señalado que, este año, es cuando más ha crecido. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello