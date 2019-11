Nadie Conoce a los Diputados Locales y Federales de la Región

*No Existen Datos que Señalen la Presentación de Alguna Iniciativa.

Tapachula, Chiapas; 4 de Noviembre.- Empresarios, comerciantes, obreros, amas de casa, profesionistas en otros rubros de la sociedad, coincidieron este lunes en que no saben quiénes son los Diputados locales y federales que representan a la región.

En una consulta popular realizada por rotativo EL ORBE, en varios puntos de la ciudad y transmitida en vivo en su plataforma digital, los participantes dijeron que tampoco conocen sin han presentado alguna iniciativa legislativa.

La mayoría son del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y al buscar sus iniciativas en el Congreso del Estado durante el primer año de funciones legislativas, no se encontró nada, más que levantar el dedo para aprobar lo que les han mandado.

Tampoco se sabe si algunos de ellos rindieron algún informe ante la opinión pública o se guardaron en la secrecía su pobre desempeño.

En los últimos días, los Diputados enfocaron sus energías en realizar una exposición de altares en ese recinto, como si Chiapas no tuvieran problemas y rezagos más importantes que atender.

Se desconoce el destino del presupuesto que manejan los 40 Diputados, entre uninominales y plurinominales, sueldos, compensaciones, viáticos, seguros de vida, pagos de asistentes, bonos, aguinaldos y otros que puntualmente reciben en sus cuentas personales.

En administraciones anteriores, los legisladores eran también gestores de obras para sus respectivos Distritos. En este año no se conoce algún caso de esos.

Por el contrario, el lamentable trabajo de los Diputados se ve reflejado en que le aumentaron a Chiapas el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el de la Renta (ISR), y no lo han podido bajar como ya se hizo hace algunos meses en la región norte del país.

Tampoco han podido igualar los precios de la gasolina entre la frontera sur con la privilegiada en la franja fronteriza con los Estados Unidos.

Sumisos, casi de rodillas, han aceptado que Chiapas, el mayor productor de energía hidroeléctrica de México, siga teniendo una de las tarifas más caras por consumo, a pesar de ser el Estado más pobre del país.

Tampoco han hecho algo para defender a sus Distritos sobre el reclamo popular generalizado en torno a la presencia de migrantes, el aumento en el número de delitos cometidos por extranjeros y el desplazamiento de la mano de obra por parte de indocumentados.

Tampoco han escuchado al sector campesino y la severa crisis por la que están atravesando; la impunidad y cinismo con la que están saqueando los Alcaldes a sus municipios con empresas ficticias, de recién creación o en la que están inmersos familiares de funcionario públicos.

Este primer año, los Diputados locales solamente pueden ufanarse en las lamentables condiciones en las que se encuentran los municipios, es decir, faltos de obra, con desbasto de agua potable, pésimo servicios públicos, calles destrozadas y altos niveles de inseguridad.

Así también, desbordamiento del comercio informal, ríos azolvados, incremento en la prostitución, apertura de más antros de vicio, cancelación de programas sociales, áreas verdes abandonadas, caminos rurales inaccesibles y severos problemas en la recolección de la basura.

El trabajo de algunos Diputados de Tapachula y sus alrededores se ha reducido, al menos este año, a recorrer algún mercado para saludar de mano a unos cuantos locatarios, quienes, sorprendidos, no saben ni quién son

Lo peor de todo es que otros legisladores de la región, ni eso han hecho.

De acuerdo al Congreso del Estado, la diputada por el Distrito local 19, con sede en la zona baja de Tapachula, se llama Cinthya Vianney Reyes Sumuano, del Partido Encuentro Social.

Mientras que del Distrito XXIV, que incluye a la zona norte de Tapachula, pero con sede en Cacahoatán, se llama Sergio Rivas Vázquez, también de Encuentro Social.

De igual forma, en consulta al Congreso de la Unión, se informó que el diputado federal del Distrito 12, con cabecera en Tapachula, se llama José Luis Elorza Flores, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello