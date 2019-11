Pésimo Servicio en Recolección de Basura en Cacahoatán

*Julio Calderón, ni sus Luces.

Cacahoatán, Chiapas; 06 de noviembre.- Habitantes del municipio de Cacahoatán señalaron es necesario que el alcalde Julio Calderon Sen ponga un alto al pésimo servicio que brinda en los diversos barrios y cabecera municipal, pues no es posible que las calles estén llenas de desechos.

Una de las denunciantes, habitante del barrio “Álvaro Obregón”, quien por temor a represalias omitió su nombre, afirmó que a un año de la administración de Calderón Sen, el municipio está igual o peor que antes, ya que no han podido atender los servicios básicos que la población demanda.

Tan solo las calles del centro están llenas de bolsas de desechos, debido al deficiente servicio de recolección que brinda el Ayuntamiento y a la falta de cultura de la población al sacar su basura a las esquinas, convirtiéndolas en un atentico “cochinero”, sin embargo, el Alcalde no ha hecho nada para resolver esta problemática.

Solo en el centro el camión recolector pasa 2 veces a la semana mientras que en los diversos barrios sólo pasa un día y muchas veces no pasan porque los vehículos se descomponen. Aunado a esto las personas tienen la costumbre de sacar sus bolsas a las calles, las cuales son rotas por los perros, generando un foco de contaminación.

Dijo que, el pésimo servicio de recolección de basura también representa un foco de infección a la población, ya que los desechos de las esquinas generan malos olores, toda vez que son regados por los perros callejeros y muchas veces se trata de restos de comida, de frutas e incluso pañales desechable.

La denunciante criticó que la actual Administración no ha podido resolver este problema que genera mala imagen y un riesgo a la salud de la población; lo peor de todo es que a pesar de las denuncias y de los reportes no quieren darse cuenta del mal servicio que brindan EL ORBE/ Marvin Bautista