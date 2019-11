Falso Tsunami Causa Psicosis en Puerto Madero y Tapachula

Tapachula, Chiapas; 11 de Noviembre.- La irresponsabilidad de empleados de Protección Civil del Estado adscritos a Tapachula, al emitir una alerta por tsunami en Puerto Madero, causó psicosis en miles de personas que huyeron despavoridas, pero, afortunadamente no hubo decesos.

Todo comenzó al filo del mediodía, cuando varias patrullas de esa dependencia arribaron a la comunidad ribereña y a gritos pedían que huyeran porque venía un tsunami.

Al emitir la alerta, momentos después la Capitanía de Puerto y otras autoridades activaron a sus elementos y recursos materiales para la evacuación de las personas.

El caos ya estaba provocado. Como pudieron, los habitantes, comerciantes y prestadores de servicios huyeron de Puerto Madero. Algunos en taxis, colectivos, vehículos particulares, motocicletas, triciclos y, los menos afortunados, corriendo.

No hubo protocolo de evacuación ni nada. Todo fue un desastre. Cada quien huyó como pudo y dejó sus casas abiertas, comercios, oficinas de Gobierno y empresas. Es más, los policías en casteas de vigilancia fueron los primeros en huir.

Todas las empresas establecidas tuvieron que paralizar sus actividades porque la orden venía de una dependencia oficial. Lo acontecido no fue una gracia, porque provocó pérdidas económicas calculadas en varios millones de Pesos, que ahora no sabe quién las va a pagar.

La alerta se propagó rápidamente, como en el Hospital Regional y el de Ciudad Salud, donde se prepararon para la evacuación de trabajadores y de pacientes. Afortunadamente esperaron hasta el último momento y no llevaron a cabo esa locura, que pudo ser fatal.

Una hora después, la carretera que une a Puerto Madero con Tapachula estaba a su máxima capacidad de gente inocente que huía despavorida de la “salida catastrófica del mar”.

Afortunadamente, en ese tramo se montó un operativo vial por parte de policías federales y, con ello, se evitó accidentes.

Miles de alumnos también suspendieron sus clases y buscaron la manera de salir de esa comunidad, el problema es que ya no había transporte disponible.

Ante la zozobra que se estaba causando, Andrés Luna, director de Protección Civil Municipal asumió la responsabilidad y emitió un comunicado en vivo, donde aclaraba que todo era falso.

Más tarde vinieron los comunicados de otros organismos nacionales y extranjeros que coincidieron que nunca hubo tsunami, es más, ni siquiera algún elemento que lo provocara, como los temblores.

No había palabras para explicarle a la población que regresara, que todo fue falso, que un empleado se basó en una supuesta alerta en redes sociales y que nunca cotejó la información con los centros especializados en Estados Unidos y México.

De haberlo realizado, no habría hecho el ridículo internacional y tampoco se hubiera puesto en peligro la vida de miles de personas.

Se espera que el transcurso de las horas vuelva la normalidad en las empresas, transporte marítimo, en ferrocarril y terrestre; en instituciones educativas, comercios, restaurantes, prestadores de servicios y en el área poblacional. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello