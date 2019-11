Impiden Acceso al Director de la Prepa en Huixtla

Huixtla, Chiapas; 11 de Noviembre.- Personal docente y administrativo de la Escuela Preparatoria “Alberto Caralampio Culebro”, colocaron una lona y le pusieron candado a la puerta principal de la Dirección de la escuela, para impedir la entrada al profesor Marco Antonio Franco Alvarado, quien ya concluyó su periodo como Director pero no quiere entregar el cargo, ha puesto una serie de evasivas argumentando que lo tienen que cambiar directamente desde Tuxtla, sin embargo los maestros ya nombraron a María Isabel Coutiño Torres, quien no ha podido asumir el cargo.

Lo anterior fue dado a conocer ayer por maestros y administrativos de la escuela, quienes le pusieron candado a la puerta para evitar la entrada al Director, manifestando que mientras no entregue el cargo, no permitirán que siga fungiendo como tal, por lo que pretenden convocar a padres de familia y al Comité para que se lleve a cabo una asamblea.

Cabe señalar que el Director enfrenta una demanda presuntamente por el delito de fraude que fue promovida por el Comité de Padres de Familia desde el año pasado, sin embargo hasta el momento no ha sido ejecutada por la Fiscalía.

Padres de familia manifiestan que está pendiente la devolución de 200 Pesos del pago de inscripción, ya que fue rechazada la cuota de mil 200 Pesos, pues anteriormente pagaban mil Pesos; así también están pidiendo un informe detallado de los recursos financieros, debido a que se maneja una cooperativa y son más de mil alumnos entre ambos turnos, matutino y vespertino, que pagaron la inscripción ya señalada y no hubo mejoras. EL ORBE/Luis Javier Ramos