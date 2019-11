Vivales Estafan Adultos Mayores en Cajeros Automáticos

* Al no Saber Utilizar Tarjetas.

Tapachula, Chiapas; 16 de Noviembre.- El desconocimiento del uso de los cajeros automáticos por parte de personas de la tercera edad, sobre todo, de los beneficiarios de programas de la Secretaría del Bienestar, pero también en el pago de sus pensiones, les está acarreando problemas relacionados a delitos como robos y estafas cuando piden ayuda en la utilización de estos equipos.

El Presidente del Centro Integral de Prevención y Rehabilitación en el Adulto Mayor, José Antonio Manjarrez García, afirmó que a millones de personas de la tercera edad se les ha bancarizado con productos que van desde la tarjeta donde se les paga su dinero de retiro o jubilación, hasta los programas sociales; sin embargo, el Gobierno no ha observado que los adultos mayores tienen problemas para utilizar los cajeros y si son víctimas de un robo casi nunca lo denuncian.

Los adultos mayores al no saber usar el cajero, a veces piden ayuda, y no falta quien les robe tanto el NIP, el efectivo o la tarjeta, por lo que las autoridades deben tomar medidas como la capacitación a las personas de la tercera edad para que manejen el cajero adecuadamente.

Es importante en que los empleados del banco apoyen a los adultos mayores al momento del uso de cajeros, o que los abuelitos acudan siempre acompañados de un familiar de confianza que los apoye o asesore en sus trámites o retiros en cajeros automáticos, para evitar ser sorprendidos por delincuentes que están al acecho, señaló.

También es importante considerar acudir a una sucursal de su banco de preferencia y que no vayan a un cajero automático fuera de los horarios laborales que es de 9 a 6 de la tarde. Además, que no elijan cajeros en centros comerciales porque muchas veces están truqueados o en la noche se encuentran muy solitarios pudiendo ser sorprendidos.

La principal advertencia es que si no saben utilizar un cajero automático no pidan ayuda a una persona extraña porque pueden sacarles dinero o encontrarse con los famosos talladores, que les cambian la tarjeta sin que se den cuenta.

Aparte de lo señalado en los cajeros automáticos, también hay otras formas de embaucar a las personas mayores, entre las más utilizadas están las llamadas de una supuesta operadora de su banco o mediante un aviso a su teléfono celular, con el único propósito de obtener sus datos personales y sacar el dinero de sus cuentas o contratar un crédito a su nombre. EL ORBE/ Marvin Bautista