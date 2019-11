Crecimiento Desordenado de Colonias Provoca Problemas de Servicios Básicos

* Urge Regular Asentamientos Urbanos.

Tapachula, Chiapas; 17 de Noviembre.- Los asentamientos irregulares en ciudades como Tapachula, han crecido de manera alarmante, en el que por consecuencia, la mancha urbana se ha ido extendiendo en los límites de lo que antes se consideraba como comunidades rurales, por lo que se avecina una crisis en los servicios básicos para las autoridades y una baja en la productividad agrícola.

Ante la complacencia de las mismas autoridades, cientos de familias migrantes, principalmente de Centroamérica, se han asentado en Tapachula y en los municipios aledaños, ocupando comunidades rurales como ejidos y cantones que han se han ido fraccionando ante la demanda de un lugar dónde vivir.

Sin embargo, el problema no es sólo por el incremento de la población migrante, sino que se vuelve complejo porque en muchos ejidos, los campesinos también comienzan a dividir sus parcelas, para dárselas a sus hijos para que tengan ahí a sus familias, por lo que el territorio definido para la siembra de diferentes cultivos ha ido mermando.

Para el notario público de Tapachula, Edgar de León Gallegos, esta situación no la han visualizado las autoridades que dentro de poco tiempo tendrán que duplicar los servicios públicos, y por lo tanto el problema de atención de las necesidades de la población será aún mayor de la existente.

Las tierras ejidales fueron entregadas por el presidente Lázaro Cárdenas, pero con el paso del tiempo, programas como PROCEDE, han permitido que zonas ejidales pasen a ser propiedades privadas, no obstante se ha desatendido el factor de cobertura que deberán tener los municipios para hacer llegar los servicios a la población.

Asimismo, indicó que, legalmente, las parcelas de los ejidos no se deben dividir, son sólo los solares los que están permitidos fraccionar y recibir la certificación de un Notario; en este sentido, pidió a la ciudadanía no caer en ventas y compras fraudulentas de parcelas rurales, y asesorarse de un Notario u abogado especialista en estos asuntos.

«No se puede subdividir una parcela, pero sí se pueden dividir los llamados solares, en ese caso sí procede que a través de la autoridad asamblea ejidal puedan ellos otorgar el permiso y el Notario certifique ese predio dividido, pero la parcela es indivisible», abundó.

Detalló que quien vino a entregar las tierras fue Lázaro Cárdenas, pero la ley es elástica y movible, ya que hay programas como PROCEDE que han permitido que zonas ejidales pasen a ser propiedades privadas, pero posteriormente el problema será incontrolable y la carga va a ser para la autoridad, por ello, no pueden brindar un buen servicio de agua potable, drenaje y de recolección de basura, sin embargo, ellos han sido permisibles con crecimiento desordenado de colonias. EL ORBE/ Marvin Bautista