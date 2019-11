Más de 600 Hijos de Migrantes han Nacido en Hospitales del Soconusco

* Africanos, Haitianos y Centroamericanos.

Tapachula, Chiapas; 22 de Noviembre.- La política de retención implementada por Gobierno Federal que ha mantenido varados a miles migrantes de diversas nacionalidades en Tapachula, ha provocado que la demanda servicios médicos de esta población se haya incrementado de manera considerable en lo que va del año, principalmente de casos obstétricos.

En entrevista, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII, Ángel Gabriel Ocampo González, dijo que se han atendido a través del Hospital General de Tapachula, alrededor de 835 casos obstétricos de población migrante en lo que va del año, en el que afortunadamente no se ha tenido ninguna complicación.

De este número de atenciones a mujeres migrantes, se ha tenido el nacimiento vía parto o cesárea de 635 niños de padres extranjeros, la mayoría proveniente de países de Centroamérica, Haití, África y Asia, a quienes se les brinda el mismo acompañamiento que a cualquier ciudadano mexicano.

En comparación al año pasado, los nacimientos de estos niños se han incrementado más del 50 por ciento, lo cual se debe por el ingreso masivo de extranjeros a través de las caravanas que se formaron al inicio del 2019, y donde la mayoría quedó varada en la frontera sur tras la decisión del Gobierno Federal de no dar más pases de salida o salvoconductos.

El Jefe jurisdiccional enfatizó que de Enero a la fecha se han atendido a más de 45 mil 041 migrantes en los diversos módulos implementados desde Suchiate hasta Mapastepec, a quienes se les brinda todas las atenciones de las patologías que presenten a pesar de su situación migratoria en el país.

A quienes aún se encuentran en el campamento improvisado a las afueras de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, también se les ha brindado toda la atención, y hasta el momento solo han presentado algunas complicaciones en cuanto a enfermedades gastrointestinales, cutáneas y respiratorias debido a las condiciones en que se encuentran, sin embargo, no se ha detectado alguna patología que ponga en riesgo la salud de la población tapachulteca.

Ocampo González agregó que se han instalado módulos de atención médica, pero también se hace una búsqueda intencionada de casos, para detectar a tiempo en caso de que se presentara, una enfermedad que pusiera en riesgo epidemiológico a la población de la frontera sur.

Para finalizar, el galeno mencionó que se seguirá permanentemente con la vigilancia epidemiológica para con migrantes, a fin de no arriesgar a la población, y por el momento descartó alguna enfermedad proveniente de sus países de origen. EL ORBE/ Marvin Bautista