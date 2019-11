Transportistas Aumentan Tarifas en Taxis, Perjudicando Economía Familiar

* ¿Y Ahora Quién Podrá Defendernos?

Tapachula, Chiapas; 22 de Noviembre.- Las tarifas del servicio público en su modalidad de taxis en la localidad, se han disparado ante la complacencia o complicidad de la Secretaría del Transporte, según denunciaron los usuarios.

Sin alguna regulación, falta de operativos y castigos a los responsables, los cobros habían ido aumentando conforme iba pasando el año, aunque en los últimos días las tarifas superaron ampliamente la capacidad económica de la población.

Esto ha generado el desconcierto de la población, luego de que consideran que es un golpe duro a la economía familiar y que esa situación elevará precios en artículos de primera necesidad.

De manera abusiva, los choferes de las unidades estipulan sus propias tarifas y se aprovechan de la necesidad de los usuarios, señalan.

De igual forma, el trato déspota de los conductores, las unidades chatarras en las que viajan, la peste en su interior, las altas velocidades, y algunos hasta asaltantes han resultado.

El argumento de varios transportistas es que decidieron tomar esta determinación ante los precios de los combustibles, las refacciones, aumento en las cuotas que exigen los patrones y la grave crisis económica por la que atraviesa el país.

Jaime Arévalo, universitario de la colonia Lomas del Soconusco, dijo a este medio de comunicación los inconvenientes que ha sufrido al solicitar el servicio de traslado en taxis.

«A veces por emergencia o porque se nos hace tarde, nos toca tomar taxi. Ahora me cobran entre cien y 120 pesos, con tan solo traerme al centro, cuando realmente la cuota que deben de cobrarme es mucho menos que la mitad de eso”, explicó.

Señaló que los choferes son tan abusivos y operan impunemente que hasta les dicen a los usuarios: “Sin quieres subirte, o si no, déjalo”.

El joven relató que sus trayectos cotidianos son de su domicilio, en Lomas del Soconusco, al centro de la ciudad, en donde se ubica la universidad en la que estudia; mientras que, en algunas ocasiones, es de su casa a las plazas comerciales.

Después de que concluye el horario de los colectivos, es cuando los taxistas se aprovechan aún más de los usuarios, porque saben que ya no hay otra alternativa que pagar lo que ellos quieren, señaló.

Por lo mismo, algunos de sus compañeros opinaron que las autoridades de Transporte y de la Delegación de Tránsito del Estado, deberían de justificar sus sueldos.

Además, hacen un llamado al gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, que impulse una estrategia para castigar los abusos en ese sector, desde las tarifas, el uso de unidades chatarra y el pirataje, que se calcula es mucho más grande que los concesionados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello