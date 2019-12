Ineficaz el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tapachula

* Abogado Cuestiona Falta de Resultados en Materia de Seguridad.

Tapachula, Chiapas; 7 de Diciembre.- El secretario de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, Pedro Enock García Palazuelos, fue cuestionado por el abogado Javier Vázquez Moctezuma, porque “no tiene capacidad para estar frente de ese encargo, toda vez que los índices de inseguridad se han incrementado”.

Aseguró que, a más de un año del Gobierno Municipal, “el jefe policiaco no ha dado a conocer su plan estratégico de seguridad municipal y prevención del delito”.

Dijo tener informes de que esta persona no tiene el conocimiento de lo que es la seguridad, carece de experiencia y en más de un año al frente de la corporación no hay resultados positivos, viene del norte del país donde trabajaba de mesero y es cuñado de una persona acaudalada de esta ciudad; al parecer, ese es su único mérito para que le hayan dado la Secretaría de Seguridad Pública.

Vázquez Moctezuma indicó que no es competente en ese encargo, donde la seguridad de la población está en manos de una persona que desconoce lo que debe de hacer en materia preventiva y de combate al delito.

Destacó que diversos sectores solicitan el cambio en esa corporación, con una persona que conozca de estrategias para brindarle seguridad a la sociedad tapachulteca.

Hizo un llamado a la población a no quedarse callados en caso de ser víctimas de la delincuencia, porque solamente de esa manera se podrán combatir los ilícitos y además debe de exigirse a las autoridades, cumplan con su cometido de brindar seguridad. EL ORBE / Rodolfo Hernández González