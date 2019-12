Se Quejan Pobladores de Hortalizas Japonesas de Abandono Municipal

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre.- Vecinos del callejón “Amado Nervo”, en la colonia Hortalizas Japonesas de esta ciudad, manifestaron a EL ORBE, su inconformidad hacia las autoridades municipales, ya que aseguran han vivido en la desatención y apatía de esas autoridades,

Dijeron que lo actuales funcionarios locales no dan muestras de interés por resolver las necesidades que aquejan a la población, principalmente en los deficientes en los servicios públicos.

Recalcaron que es sector habitacional de la ciudad es de suma importancia, porque brinda la conectividad con otras colonias que se encuentran en la zona, por lo que el flujo de personas y vehículos es bastante concurrido.

Erick Mauricio Gutiérrez, en voz de sus vecinos, recalcó que la conectividad que brindan es también hacia las universidades y plazas comerciales.

«Hay una problemática en cuanto al callejón, porque no se ha podido componer. Se ha solicitado al Gobierno la atención y nos han hecho a un lado. No ha salido un proyecto que realmente sirva para beneficio de los habitantes de toda esta región”, indicó.

De modernizar esa área también resultarían beneficiados los pobladores de colonias como Las Vegas y circunvecinas.

Recordó que en la recién concluida temporada de lluvias, la calle se hizo un río y no se podían ver los hoyos que se han generado por la falta de mantenimiento de esa arteria vial. Mientras que, durante el estiaje, como el que está empezando, las nubes de polvo contaminan todo.

Luego se refirió a los altos niveles de inseguridad que han vivido durante este año e, incluso, destacó que algunas colonias se han convertido en nido de rateros.

Coincidió con sus vecinos en la percepción sobre que el Ayuntamiento no ha tenido ningún interés para dar solución a sus necesidades, a pesar de que lo han gestionado.

Por ello, en el límite de sus posibilidades, los mismos habitantes se ven en la penosa necesidad de cooperar entre ellos para atender las responsabilidades del Gobierno Municipal, como la de colocar las luminarias en el alumbrado público.

«Desafortunadamente también la delincuencia aumentó bastante, como el robo de vehículos y transeúntes», agregó.

En este primer año de la administración municipal ya no fueron atendidos sus reclamos, aunque les queda la esperanza de que para el próximo se hagan las inversiones que tanto reclaman. EL ORBE / Mesa de Redacción