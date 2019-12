Era Injusto que Tapachula Estuviera Tan Abandonada; Rutilio Escandón

Tapachula, Chiapas; 11 de diciembre. – El gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, y el presidente para Latinoamérica de National Standard Finance y de Caxxor Group, Carlos Ortiz Todd, anunciaron este miércoles la construcción de la Terminal Multimodal “El Dorado”, que se edificará en Puerto Chiapas con una inversión de 5 mil 500 millones de pesos.

Eso es apenas una parte de lo que pactó el gobierno federal y la iniciativa privada para los próximos cuatro años que, en global, es una cifra mayor que lo invertido en la Frontera Sur en los últimos 50 años.

Ante el subjefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Carlos Noriega Romero. el mandatario destacó que esa terminal generará alrededor de 10 mil empleos, entre directos y directos.

Por ello adelantó que Tapachula y el resto de los municipios de la Frontera Sur, se convertirán en breve -con esas y otras inversiones-, en el punto de convergencia entre el Pacífico y el Golfo, y de Chiapas con el resto del mundo.

En el acto, celebrado en la Terminal de Cruceros, se dieron cita alrededor de cien importantes inversionistas de Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, y de algunos países asiáticos, además del recién nombrado director general de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Fernando Bustamante Igartúa.

Se destacó la presencia de Edwin Rolando Alburez Rodena, director general del consorcio Grupo Ideal S.A., de quien se dijo también confió en Tapachula y ya está invirtiendo los primeros 500 millones de pesos en Puerto Chiapas de 2 mil mdp que costará su planta procesadora de aceite.

“Chiapas es un estado que tiene la aspiración de vivir en paz y esto nos asegura que las inversiones no solamente se van a proyectar, sino también proteger”, afirmó Escandón.

Aprovechó ese espacio para dar a conocer las cifras oficiales que colocan a la entidad entre los estados más seguros del país y de los mejores calificados para las inversiones.

Se refirió a “El Dorado” como la llave que va abrir una gran puerta de posibilidades para Chiapas y una gran generación de empleos.

Hizo un reconocimiento público para los empresarios locales que, con su esfuerzo, mantienen la economía local y de los que ahora llegan a sumarse a esas tareas.

“Todo lo que ustedes hagan va redituar positivamente, porque lo están haciendo con eficacia, con seriedad, pero, sobre todo, buscando el bien común, De esos empresarios necesitamos más en México para que se sumen al desarrollo y al progreso”, indicó.

También dejó en claro que la gran prioridad de su gobierno es hacer crecer el índice de desarrollo humano en la entidad, “porque de esa forma nos vamos a sumar al crecimiento económico de México y se acortarán distancias”.

Hizo una pausa para señalar algunas de las obras que tiene previsto en coordinación con el gobierno federal y, como era de esperarse, arrancó el reconocimiento de los presentes.

Por ejemplo, mencionó la remodelación del Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, que, junto al de Tapachula y Palenque, alcanzaron este año un crecimiento de alrededor de 18 por ciento y cerrarán el año con más de 2 millones de usuarios.

Por si fuera poco, anunció la construcción de una autopista mucho más corta que reducirá los tiempos entre San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y la parte media de la Costa de Chiapas que requerirá de más de 5 mil millones de pesos.

De esa manera, la capital del Estado estará a unos 50 minutos del municipio de Pijijiapan y tres horas y media de Tapachula, “lo que provocará un mayor movimiento económico”.

Al hablar de las inversiones, el gobernador reconoció que “era injusto que Tapachula estuviera tan abandonada, a pesar de su gran potencia y sus riquezas naturales”.

Así también, “que no se tenía la visión de que también en Chiapas se pueden hacer grandes negocios y que nos pueden conectar no solamente con el resto del país sino con el mundo entero”.

El gobernador agradeció a la Secretaría de Marina el apoyo para el desazolve de Puerto Chiapas y mantenerlo funcional para el ingreso de grandes embarcaciones tanto de carga como turísticos.

EL DORADO FUTURO DE TAPACHULA

En su oportunidad, Carlos Ortiz, dijo que en la primera etapa del proyecto se contempla construir en una extensión de 40 hectáreas. Parte de ella estará dentro de los terrenos de la Administración Portuaria Integral (API) de Puerto Chiapas.

Sin embargo, recalcó que confían tanto en Tapachula que mientras se lleva a cabo la construcción de la terminal, pondrán en operaciones una nueva línea marítima que tomará a Puerto Chiapas como centro de operaciones hacia Ecuador y Asia.

En una amplia explicación, indicó que las inversiones iniciales contemplan la instalación de bodegas, patios de contenedores, refrigeración, energía, gas y un área para industria automotriz, ante el interés de empresas armadoras de vehículos para instalarse ahí.

“Puerto Chiapas será un detonante para el desarrollo en México”, afirmó al adelantar que, en menos de seis meses, entrarán los barcos de la nueva línea naviera, mientras que la obra de la terminal está calculada para concluirla en dos años.

Los trabajos formales están previstos para iniciar con el año, es decir, dentro de tres semanas, aunque otras actividades ya han comenzado.

En el acto hizo un reconocimiento público al gobierno federal que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al del estado, con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, “por las facilidades y garantías que están otorgando para invertir en la creación de infraestructura”.

Detalló que trabajan con fondos de infraestructura mundial. En el último año, según dijo, canalizaron 16 proyectos portuarios en México y decidieron iniciar con tres de ellos: Puerto Chiapas, Veracruz y Soto la Marina.

Ante los empresarios nacionales y extranjeros subrayó que Puerto Chiapas tiene un enorme potencial y, por lo tanto, no solo de trata de construir una terminal, sino una nueva ruta marítima y visualizar inversiones”

Dejó entrever que comenzarán en breve con la parte agrícola -y su componente de energía-, así como en la industria automotriz.

Fue ovacionado por los presentes cuando aseguró que “en Chiapas existe un entorno adecuado para la inversión y la confianza, ante lo cual se ha determinado arriesgar y apostar por el país”.

UNA SEMILLA DE HACE DIEZ AÑOS

Por su parte, el director del Grupo Acxesa, Domingo Barrios, dejó en claro que éste no se trata de algo improvisado sino más bien una semilla de hace diez años, cuando iniciaron el proceso para desarrollar terminales marítimas en Puerto Chiapas que hasta ahora se están concretando.

Según su exposición, en México se exportan millones de toneladas métricas al año a Centroamérica. Mientras que, por la Frontera Sur, cruzan a diario más de mil camiones que recorren miles de kilómetros para llegar a su destino.

Esto, destacó, genera pérdidas millonarias por los tiempos de traslado, pero también por robos y accidentes vehiculares.

Eso sirvió de plataforma para la elaboración de un proyecto para hacer de Puerto Chiapas un puerto concentrador. De esa manera comenzaron con la empresa “Chiquita” que traslada anualmente unas 250 mil toneladas de plátano chiapaneco hacia los Estados Unidos y que ahora crecerá al conectar con otras partes del mundo, particularmente Sudamérica y Asia.

Además, informó, cuentan con un puerto seco en el ejido “El Campito”, del municipio fronterizo de Suchiate, en una extensión de 65 hectáreas por donde pasan cientos de camiones diarios que llevan productos de consumo masivo a Centroamérica procedentes de México.

El proyecto del desarrollo de la terminal portuaria es integral, al incluir la logística de carga y transporte, para lo cual las distintas mercancías que van a Centroamérica pueden llegar a Puerto Chiapas y desde aquí realizar la distribución.

MIRADA DE AMLO A LA FRONTERA SUR

Por su parte, el subjefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Carlos Noriega, comentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está plenamente ocupado en la atención de los programas sociales, pero también por el desarrollo económico del país.

Además, que el trabajo realizado por el coordinador de esa dependencia, Alfonso Romo, ha permitido la articulación de diversas secretarías como Relaciones Exteriores, Marina-Armada de México, Defensa Nacional.

A par de esas acciones, está también la de apoyar iniciativas del sector privado para garantizar las inversiones.

En tanto que Bustamente Igartúa, indicó que los puertos de Chiapas, Salina Cruz y Coatzacoalcos son prioridades para el desarrollo.

Incluso que ya se están impulsando todas aquellas acciones que se requieren para poder contar con una flota mexicana de marina mercante.

Puntualizó que las instituciones del gobierno federal están interesadas en facilitar el desarrollo y operación de los proyectos que fortalezcan la economía regional. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello