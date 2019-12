Preocupa a Pobladores Ola de Inseguridad en Puerto Madero

Tapachula Chiapas; 11 de Diciembre. – Debido a la falta de atención por parte de las corporaciones policíacas, en los recientes días se ha incrementado la ola de inseguridad en la comunidad de Puerto Madero, problemática que mantiene preocupadas a las familias, toda vez que esta situación podría afectar la llegada de visitantes en el próximo periodo vacacional de fin de año.

Uno de habitantes de Puerto Madero, quien por temor a represalias omitió su nombre, dio a conocer que, en los recientes días se han registrado varios casos de robo y asaltos, escenario que en nada beneficia a este lugar, toda vez que, esta problemática ahuyenta a los visitantes, por lo que es necesario la atención de las autoridades.

En días pasados, dos personas que acudieron a disfrutar de la playa y de actividades de pesca fueron víctimas de la delincuencia, ya que les abrieron sus vehículos y les sustrajeron objetos de valor, y curiosamente los prestadores de servicio no se dieron cuenta cuando sucedieron estos ilícitos, aun cuando se registraron cerca de sus negocios.

Dijo que, si bien las corporaciones policíacas han abandonado a la comunidad al no realizar recorridos permanentes, es necesario que los prestadores de servicios y los mismos habitantes se organicen para contrarrestar a la delincuencia, ya que al ser un lugar turístico este tipo de casos empañan a la zona y provocan un daño en la llegada de visitantes.

Lamentablemente Puerto Madero se ha convertido en un pueblo sin ley, panorama que representa un verdadero riesgo para las familias, toda vez que en los recientes días el índice delictivo se ha disparado y aunque se ha solicitado atención de las autoridades, sus demandas no han sido escuchadas.

Señaló que, en la comunidad no existe vigilancia policíaca, lo que ha generado el incremento de la delincuencia, situación que mantiene preocupados a los prestadores de servicio, y a las familias, quienes esperan con ansias la llegada del periodo vacacional decembrino.

Para finalizar mencionó que, la exigencia de los pobladores es que, las corporaciones de los tres órdenes de gobierno implementen recorridos permanentes en las calles de Puerto Madero, Playa San Benito, Plaza Madero y en las Escolleras, a fin de contrarrestar la ola delictiva que impera en esta zona y de garantizar la seguridad de las familias mareñas y de los visitantes. EL ORBE/ Marvin Bautista