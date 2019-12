Se Desploma la Economía al Mantener “Cerrada” la Frontera

Tapachula, Chiapas, 12 de diciembre.- En cascada están llegando las cancelaciones de guatemaltecos que habían hecho reservaciones en los hoteles, toda vez que no pueden cruzar porque el Instituto Nacional de Migración (INM) dejó de expedir y de renovar la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), denunció integrante de Unidad Ciudadana.

Dijo que durante el último mes del año el promedio de ocupación hotelera es de más del 80%, actualmente cuando mucho está en el 47%, porque lamentablemente los visitantes guatemaltecos se han quedado varados en la frontera, cuando ya habían planeado visitar la ciudad para realizar sus compras navideñas, regalos, adornos, electrodomésticos.

Precisó que esta situación no solo impacta al sector hotelero y restaurantero también al taxista, estacionamientos públicos, joyerías, zapaterías y diversos comercios de la localidad.

La frontera prácticamente está cerrada, por lo que se hace necesaria la intervención del Gobierno Federal para que se corrija esta situación en la que el INM argumenta la falta de recursos económicos para poder expedir la TVR, mientras que la economía de la región es la más afectada, agregó.

Manifestó que deberían de poner en marcha una medida emergente, ya fuera otorgando un pase provisional a quienes no cuentan con la TVR y ampliarle la vigencia de manera temporal a quienes la tienen.

NO DEJAN PASAR AL QUE VIENE LEGAL,

PERO LA MIGRACIÓN CONTINUA

Denunció que mientras el INM le ha cerrado la frontera al guatemalteco que viene de manera legal a dejar derrama económica, los migrantes, los que vienen de manera ilegal siguen cruzando diariamente, entonces no se entiende la política migratoria del Gobierno Federal.

El guatemalteco que pernocta genera beneficios para otros, ya que requieren de alimentación, transportación y si compra en el primer cuadro de la ciudad, ese dinero se reinvierte en beneficio de las empresas locales que lo utilizan para comprar mercancía, pagos a proveedores.

“Tapachula tiene capacidad más o menos de alojamiento sobre cerca de 8000 personas al día, sí estamos al 40% estamos hablando en números muy redondos de 5000 personas que no están viniendo diario y si cada uno gasta 200 pesos en promedio, es una buena suma de dinero la que se está dejando de percibir”, explicó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González