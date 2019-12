Ayuntamiento Realiza Excesivos Cobros en la Villita de Guadalupe

* A los Vendedores de la Feria.

Tapachula, Chiapas, 13 de diciembre.- Vendedores en puestos semifijos que año con año acuden a instalarse por las festividades por la Virgen de Guadalupe, denunciaron que les hicieron altos cobros.

Uno de los inconformes, Luis Alberto Trujillo, precisó que por un permiso temporal de la fiesta tradicional feria Villa de Guadalupe, le cobraron 973 pesos.

Dijo que anteriormente no les cobraban por instalarse durante las festividades.

Precisó que hay inconformidad entre los comerciantes porque la situación es bastante crítica económicamente hablando, y pensaban que esta podría haber sido una oportunidad para recuperarse un poco de las pérdidas que han sufrido a lo largo del año.

Los vendedores que se ganan la vida ofertando diversos artículos artesanales y dulces de la región, por lo que señalaron que es algo injusto el cobro que realiza la actual administración encabezada por Oscar Gurría, ya que las ventas no estuvieron como en años anteriores y la mayoría no tuvo ganancias.

Trujillo indicó que les hicieron altos cobros por pequeños espacios, donde lo más graves es que prácticamente salieron sin ganancias. EL ORBE/Rodolfo Hernández González