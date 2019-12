Denuncian Falta de Obras y Servicios en Diversas Colonias

Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre.- Aún cuando el municipio está atravesando uno de los peores Ayuntamientos en su historia y que los reclamos en las colonas populares son generalizados, hay sectores de la ciudad que están completamente abandonados y carecen de todo.

No importa cuántas veces han gestionado las obras de beneficio social para sus comunidades, la respuesta sigue siendo la misma: No hay recursos o cualquier otra justificación.

Uno de esos ejemplos es la colonia “Yerbabuena”, en donde los vecinos declararon a rotativo EL ORBE, que tienen calles destrozadas, carecen de alumbrado público y recolección de basura; sufren de desabasto de agua, inseguridad, y del resto de los servicios públicos.

Sin embargo, uno de los mayores problemas en esa colonia es la falta de un muro de contención en las márgenes del río Texcuyuapan, porque durante los meses de lluvia, el afluente se desborda y pone en peligro la vida de cientos de familias.

La salida constante de las aguas de ese río les ha provocado también pérdidas económicas considerables, por los daños que se provocan en sus viviendas y en sus artículos personales.

María Honoria Pérez Méndez, representante de la colonia, señaló que carecen de todo, “necesitamos la pavimentación, el muro de contención, seguridad pública, que entren las patrullas, alumbrado, toda la colonia está oscura. No nos han apoyado, no nos han dado nada».

Acompañada de sus vecinos lamentó el desinterés por parte del Ayuntamiento Municipal al hacer caso omiso de sus demandas que, según dijo, cada vez son más extensas.

Por su parte, Ernestina Ríos, manifestó su inconformidad al mencionar que fueron a pedir la intervención de las autoridades para la atención de los problemas comunitarios, que les contestan que sí, pero no les dicen para cuándo.

“Vamos solamente a gastar pasajes. Nos mandan a Oficialía de Partes y a donde quiera, pero jamás nos regalan ni una lámpara”, indicó.

Por ello volvieron hacer un llamado a las autoridades locales para que sus peticiones sean escuchadas e incluidas en el presupuesto del año entrante. EL ORBE / Mesa de Redacción