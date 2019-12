Habitantes de “Chespal Nuevo” sin Servicios Básicos de Salud

* Sufren Para Trasladar Enfermos a Tapachula.

Tapachula Chiapas; 14 de Diciembre.- Habitantes de la comunidad Chespal Viejo, del municipio de Tapachula, reclamaron a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, la falta de apoyo a las comunidades enclavadas en la zona alta de este municipio, que llevan de manera histórica, viviendo en el rezago y la marginación, que ha originado en muchas ocasiones, la muerte de familiares por la falta de atención médica.

En representación de los comuneros, Arminda Pérez Vázquez, afirmó que, ante la marginación en la que se encuentra la comunidad de Chespal Viejo, no cuentan con una Casa de Salud adecuada a las necesidades de la familias indígenas por lo cual, recurren al traslado de sus enfermos por caminos accidentados que muchas veces no les permite llegar al hospital en Tapachula a tiempo.

Los médicos y medicinas escasean y narran cómo en ocasiones, tienen que trasladar a mujeres embarazadas que dan a luz a la mitad del camino, por lo que piden al Gobierno no dejarlos solos, porque se trata de miles de familias de comunidades alejadas que están en las mismas condiciones y que, al parecer, el Gobierno es indolente a esta condición humana.

No sólo es en materia de salud, sino que a la par de las necesidades, están los caminos inaccesibles, la falta de mantenimiento en las escuelas, principalmente la de “Nicolás Bravo” y “Sor Juana Inés de la Cruz”, Primaria y Preescolar respectivamente, así también la falta de inclusión en los programas sociales de los tres niveles de Gobierno, entre otros.

Demandó al Presidente Municipal subir hacia las comunidades más pobres de Tapachula, para conocer de cerca sus necesidades, de lo contrario, seguirá ignorando la situación estando detrás de un escritorio, como lo han hecho hasta ahora, por lo que piden cuando menos que los escuchen como parte de sus derechos humanos.

Para las comunidades indígenas no se asoma la supuesta Cuarta Transformación que proclaman los gobernantes, dijo, porque mientras los pueblos indígenas sigan hundidos en la miseria, no pueden decir que este país esté avanzando, o que los niveles de pobreza estén bajando, por ello piensan los campesinos que siguen teniendo con este Gobierno, más de lo mismo. EL ORBE/ Marvin Bautista