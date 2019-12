Más de 3 mil Pesos Cobra el Ayuntamiento a Vendedores Ambulantes

* Convierten el Centro de la Ciudad en Tianguis Clandestino.

Tapachula, Chiapas; 14 de Diciembre.- El presidente de la colonia Centro, Marco Antonio Mazariegos Ramírez, denunció que supuestos “líderes” cobran dos mil Pesos el metro cuadrado de calles y otros espacios públicos al comercio informal para que se instalen.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que el ambulantaje se ha desbordado en el primer cuadro de la ciudad, principalmente en lo que va de este mes.

Aseguró que ese cobro es pactado con el Ayuntamiento, así como otros mil Pesos por derecho a portar un gafete que les permita tener una ubicación y la garantía de que no serán molestados, aún cuando violen el Reglamento que las mismas autoridades aprobaron este año.

Señaló que con la instalación de vendedores de los últimos días en las principales calles del centro de la ciudad, estas se han bloqueado, de tal manera que los transeúntes ya no pueden transitar.

Al hacer un balance de los productos que se expenden de manera informal, dijo que hay de todo, desde ropa hasta comida.

Independientemente de ello, Mazariegos Ramírez también se refirió a los altos niveles de inseguridad como una de los flagelos que más está afectando a Tapachula, sobre todo en el centro.

“Estamos lanzando un ya basta, porque si no nos escuchan tendremos que tomar otras medidas”, apuntó.

Y es que, según dijo, el problema de la inseguridad en las inmediaciones a la alcaldía es tal, que ya se ha convertido en un foco rojo y que eso ha ahuyentado a los consumidores y turistas.

Incluso, que, en las áreas de ascenso y descenso del servicio público, en su modalidad de colectivos, los usuarios temen pasar por ahí o abordar las unidades.

Presentó una serie de documentos en los que han plasmado las inconformidades de los empresarios establecidos y los vecinos del centro de Tapachula, aunque afirma que no han recibido respuestas positivas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello