Sin Atención Ola de Inseguridad en Colonias

Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre.- En el 2019, la percepción de la inseguridad en Tapachula creció de manera considerable, al grado de que el pasado mes de Mayo, esta ciudad se ubicaba como la segunda ciudad con la mayor percepción negativa de la ciudadanía en el país sobre este rubro, pero lamentablemente esta problemática persiste, provocando incertidumbre en las familias de colonias de varias zonas de la ciudad.

En este sentido, el Coordinador Regional del Frente Amplio de Organizaciones de Liberación Nacional, Francisco Roblero Robles, aseguró que tan sólo en colonias del sur de Tapachula, han cerrado alrededor de 80 comercios de diferentes giros, por motivos vinculados por la inseguridad, ya que asegura, fueron víctimas de asaltos.

Ante el incremento de asesinatos, robos de vehículos, feminicidios, robos a casa habitación, a cuentahabientes, entre otros ilícitos; las corporaciones policíacas no han tenido la capacidad para contrarrestar esta problemática que mantiene a la población en la zozobra.

El panorama de inseguridad que se vive en las colonias populares, así como la percepción de la población local, quienes han dejado de salir por haber sido víctima de una situación de esta índole es preocupante, lo peor es que las corporaciones de los tres niveles de Gobierno no han tenido la capacidad para organizarse y brindar seguridad, y de esta manera dar mejores resultados, sostuvo.

La inseguridad también se vive en las colonias donde las pandillas operan de manera impune, puso como ejemplo la banda denominada de «Los Pañales», en Nuevo Milenio, quienes en recientes días dieron muerte a un joven a quien le destrozaron la cabeza con una piedra, debido a esto, aseguró que la ciudadanía está harta de vivir con miedo.

Aunado a la falta de resultados de los Gobiernos en sus tres niveles en materia de seguridad, el Gobierno prefiere darles empleo a los migrantes de diferentes nacionalidades que apoyar con este mismo empleo a la población mexicana, y es que cientos de familias se quedaron sin empleo, luego de los operativos contra el comercio informal.

Por último, pidió que urgentemente las corporaciones de los tres niveles de Gobierno intensifiquen acciones que generen mayor seguridad, que la Guardia Nacional también se ponga a trabajar y dé resultados contundentes porque a la fecha no se ha visto su trabajo en la frontera sur. EL ORBE/ Marvin Bautista