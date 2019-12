Comerciantes Piden Reforzar la Vigilancia en el Centro Histórico

*Para Evitar Atracos: Roberto García.

Tapachula, Chiapas; 17 de Diciembre.- Ante la dispersión del aguinaldo empieza a haber movimiento en el comercio de la ciudad, situación por la que las autoridades deben redoblar la vigilancia policiaca y se eviten los atracos tanto a peatones, comerciantes y cuentahabientes, informó Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los empresarios y comerciantes del Sendero Peatonal.

“Siempre pedimos que haya más elementos, desgraciadamente no hay una coordinación, debe de haber una estrategia bien elaborada que permita brindar seguridad tanto a los comerciantes como a quienes llegan a realizar sus compras”, explicó.

Mientras todos los agentes andan en montón, lo mejor sería que en el caso del Sendero Peatonal, un agente caminara del Centro hacia la Central y el otro de la Central hacia el parque, para que se encuentren, lo mismo en las Avenidas, el objetivo es que haya coordinación, para que la vigilancia sea más efectiva.

Hay pocos elementos, pero si no se tiene coordinación, entonces no hay ningún resultado beneficioso, sobre todo porque la delincuencia actúa de manera permanente, explicó.

García Zenteno insistió que urge que haya patrullas no sólo en el centro la ciudad, sino también en las colonias, y que además se elija muy bien a los elementos que van a manejar las patrullas y las motopatrullas para que las cuiden y no sucedan los accidentes que se han vuelto comunes.

Hizo un llamado a las autoridades para que hablen con los gerentes de los bancos y se eviten los atracos cerca o saliendo de los bancos, y que además esas instituciones pongan en marcha estrategias para proteger a sus cuentahabientes y se evite que haya delincuentes dentro o fuera de los bancos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González