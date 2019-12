Huehuetán sin Obra Pública: Habitantes

Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre.- A más de un año de la administración municipal de la alcaldesa Victoria Aurelia Guzmán Reyes, no hay avances en Huehuetán, principalmente en cuanto a obra pública y desarrollo social, ni en la cabecera municipal y menos en los ejidos o comunidades.

El representante del Ejido «Plan de Ayala», Plutarco Sánchez Aquino, afirmó que, debido a la incapacidad de la Alcaldesa no habido ninguna inversión en cuanto a la construcción de calles o caminos de acceso en comunidades ni la atención de las necesidades básicas que existe entre la población.

Y es que, excusándose en la supuesta austeridad, la administración municipal ha pasado desapercibida, pero realmente ha sido porque Victoria Guzmán Reyes no ha sabido realizar el trabajo de gestión tanto con las autoridades estatales ni federales.

En el caso de los comuneros del ejido Plan de Ayala, dijo, ha solicitado vía escrita al Ayuntamiento a que atienda el problema del camino de acceso, pero la munícipe no ha querido dar atención a sus peticiones, lo que ha generado un malestar generalizado entre las familias.

“A un año Gobierno no hay obras en Huehuetán, apuradamente solo construyeron 500 metros de calle en la Estación, pero es todo lo que hemos visto, por eso nos preguntamos en dónde están los recursos que llegan por parte del Gobierno Federal y Estatal, porque realmente no habido ninguna inversión en infraestructura ni de desarrollo social», abundó.

Reconoció que, el municipio de Huehuetán va en retroceso, porque no se ve ninguna mejoría, las calles están destruidas, en la cabecera municipal hay carencia de alumbrado público, no hay servicio de agua potable, cuando estos son servicios básicos que el Ayuntamiento debe de cumplir a los ciudadanos. EL ORBE/ Marvin Bautista