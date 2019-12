Lleva 3 Meses Fuga de Agua en San José El Edén

* Nadie Atiende el Problema.

Tapachula, Chiapas; 21 de Diciembre.- Habitantes del fraccionamiento San José El Edén, al suroriente de la ciudad, señalaron que se ha cumplido tres meses desde que reportaron una gran fuga de agua en ese sector, y hasta la fecha no han sido atendidos sus reclamos.

Gloria Marín, en voz de sus vecinos, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que el daño a las redes hidráulicas públicas fue reportado oportunamente, una y otra vez, y que ese desperfecto ha ocasionado que varias familias ya no les llega el vital líquido.

Al estar en la calle, la reparación de la ruptura, según dijo, es responsabilidad de las autoridades municipales.

En lugar de que el Gobierno Municipal atienda sus reclamos, ya les mandó los recibos para que paguen los servicios que, por cierto, algunos no tienen.

Incluso, las quejas también las canalizaron a través de las cuadrillas que ya están cortando el suministro a quienes no pagaron sus recibos. Ellos, los obreros, se comprometieron también a reportar la fuga, pero tampoco llegaron a repararla.

Insistieron que es demasiado lo que se desperdicia y por ello lamentaron que no puedan cumplir con el cuidado del agua y, en otras colonias de la ciudad, el desabasto sea grave.

En el caso de ese fraccionamiento, dijeron, no hay un suministro diario, pero aún les llega de vez en cuando y que el agua desperdiciada, también la paga el pueblo.

También tienen otros severos problemas que competen al Ayuntamiento, como los altos niveles de inseguridad, añadieron.

Recordó que, recientemente, uno de sus vecinos resultó víctima de la delincuencia, luego de que entraron a robarle en su vivienda. Tres días después, otra familia cercana fue la afectada.

“Ya no sabemos qué hacer, más que estar en la casa encerrados para no ser víctimas. No hay recorridos de vigilancia policiaca”, puntualizó. EL ORBE / Mesa de Redacción