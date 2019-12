Motociclistas Denuncian Abusos Cometidos por Empresa de Grúas

* Cobran Exorbitantes Pagos por Arrastre.

Tapachula, Chiapas; 21 de Diciembre.- Motociclistas de distintos lugares de este municipio, piden a las autoridades competentes investigar a las empresas de Grúas que brindan servicio de grúas y encierro, debido a los constantes abusos cometidos por los altos cobros, por no expedir recibo por el pago y el daño en las unidades cuando permanecen en el corralón.

Como consecuencia de los operativos emprendidos por las autoridades de tránsito en contra de motociclistas que no tienen emplacadas sus unidades, varias personas resultaron perjudicadas, no tanto por la multa, que la consideran justa, sino por el pésimo servicio de arrastre que ofrece la empresa “Gómez Car Service”, la cual realiza cobros exagerados por los servicios que, supuestamente, brinda.

Dos de los motociclistas afectados, Porfirio Osorio y Julio Mérida, explicaron que los encargados de esta empresa, actúan con prepotencia, presuntamente dañan las motocicletas sin hacerse responsables de las condiciones en que entregan las unidades, además, suponen que no cuentan con un registro legal puesto que la hoja de arrastre no cuenta con un dato de registro, y el recibo que expiden cuando se les exige, es una nota de remisión que se puede conseguir en cualquier papelería.

El servicio de arrastre de una motocicleta es de 600 Pesos, aún cuando tenga las condiciones de funcionamiento, además el costo de corralón es de 50 Pesos diarios, sin embargo, dejaron en claro que aunque hubo motivos para ser multados, no se vale que esta empresa no tenga cuidado en el manejo de las unidades.

El corralón oficial de esta empresa se encuentra en la parada de Los Almendros, en el kilómetro 8 de la carretera a Puerto Madero; no cuenta con oficinas, tan sólo una persona se encarga del portón de acceso; al cuestionarle sobre la inconformidad de los motociclistas, reaccionó negativamente y no quiso aclarar la situación.

Asimismo, denunciaron a los agentes de Vialidad, por no considerar la documentación expuesta por uno de los denunciantes, que fue expedida por la Fiscalía General del Estado, sobre una denuncia de pérdida de placas, así como por el maltrato de algunos funcionarios al tener la intención de aclarar los hechos. EL ORBE/ Marvin Bautista