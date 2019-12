Alertan Incremento de Pandillas que se Disputan Territorio en la Vía Pública

* Ponen en Peligro Integridad de la Ciudadanía.

Tapachula, Chiapas, 22 de diciembre.- Lamentablemente se están incrementando las pandillas y aunque tengan mayor presencia en las colonias, acuden al centro de la ciudad donde también están cometiendo ilícitos, denunció Jorge Gutiérrez Franco, Presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (COCOPARCI).

Dijo que ha insistido ante las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se hagan verdaderos patrullajes, encaminados directamente al combate de esos grupos delictivos que, aunque están debidamente ubicados en determinadas colonias, están como los chapulines, porque saltan de un lugar a otro, pero las autoridades los tienen identificados.

“Recordemos que es preocupante que los ciudadanos puedan quedar en medio de los ajustes de cuentas de los pandilleros, mucha gente inocente puede salir afectada con lesiones o pierdan la vida, situación que preocupa porque realizan los ataques y enfrentamientos en lugares públicos o citadinos como lo es Tapachula”, aseguró.

Añadió que, según las autoridades, se lleva a cabo la capacitación de los policías municipales, estatales y ministeriales, para que cuando detengan a uno de esos malhechores integren debidamente las carpetas para que al momento que lleguen al juez y estar comprobado el cuerpo del delito, no se las echen para atrás y al haber responsabilidad puedan quedar detenidos.

Aprovechó para exhortar a la población para que haga su denuncia porque esta gente muchas de las veces ya son reincidentes, entonces si hacen las denuncias los agraviados y si estos sujetos reinciden, les nieguen la fianza, “pero si no hacemos las denuncias y si las autoridades no integran debidamente las carpetas, habrá como consecuencia y como se comenta que a veces parece una puerta giratoria la justicia, porque por un lado entra al delincuente y por el otro lado sale”.

El también Coordinadora en la región de las Mesas de Seguridad y Justicia México S.O.S., señaló que dado las reformas en materia penal y siendo los Policías Municipales los primeros respondientes, deben de estar debidamente capacitados, deben de conocer la ley, en virtud que en momento dado, ellos mismos pueden destruir o hacer a un lado una evidencia que serviría para comprobar la responsabilidad de un delincuente.

Gutiérrez Franco manifestó que en la cuestión de homicidios son relativamente bajos dada la población que se tiene de más de 700,000 habitantes, aunque de acuerdo con el Censo del INEGI de hace 10 años, digan que apenas hay 350 mil habitantes, lo que sí se ha incrementado son los robos a transeúntes, a casa habitación, principalmente en estos días que la gente cobra sus prestaciones sociales. EL ORBE / Rodolfo Hernández González