Precios del Pollo y Verduras Sufren Incrementos del 40 %

* Lacera Economía de Familias en Fin de Año

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre.- El menú para la cena de la navidad es una situación casi obligada para las amas de casa que deben considerar en el presupuesto familiar; sin embargo, la crisis económica ha impedido ver con anticipación de qué forma se quiere festejar la cena más importante del año.

En entrevista, Gloria Pérez Mendoza, afirmó que, en las familias tapachultecas en la cena de navidad casi siempre se ha considerado al pollo como la primera opción, porque es rico, se aprovechan 8 piezas, y relativamente es económico, sin embargo ahora la situación de desempleo y limitaciones en la economía familiar restringen estas posibilidades.

Y es que, previa a la navidad, en los mercados públicos de Tapachula el precio del pollo registra un ligero aumento, en algunas familias si lo alcanzan a resentir, ya que, subió hasta 5 Pesos por kilo en el precio, obligando a los comercios a aumentarle al consumidor esos Pesos para obtener sus ganancias.

En locales de los principales mercados, el precio del pollo en canal oscila entre 130 y 150 Pesos, cuando anteriormente costaba 110 Pesos, y en el caso del tomate el kilogramo paso de 16 a 28 Pesos.

Aunado al incremento en el precio del pollo por kilo, también subió el costo de algunas frutas y verduras, como el limón y el tomate, que en la víspera de las fiestas navideñas han repuntado en el precio, vulnerando la economía de las amas de casa al cierre del año.

A pesar de esta situación, en algunos establecimientos de mercados públicos los comerciantes tratan de disminuir sus ganancias al mantener los precios, porque saben que si incrementan drásticamente el precio del pollo, será difícil que lo puedan comercializar.

En muchas ocasiones la venta de pollos frescos en los mercados de Tapachula dependen de la producción que viene de otros lugares del país, porque en Tapachula desde hace mucho tiempo no se produce el pollo a gran escala, por ello los comerciantes de esta zona han pedido en innumerables ocasiones no especular con el precio de este alimento, para no perjudicar la economía de las familias. EL ORBE/ Marvin Bautista