Continúa Asedio a Embajada de México en Bolivia: SRE

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acusó que esta noche continúa el asedio a la embajada de México en Bolivia por parte del régimen de Jeanine Áñez.

A través de Twitter, el subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes, mostró en tres fotografías la presencia de al menos 15 elementos de la Policía Boliviana a bordo de tres camionetas que se encuentran en las inmediaciones de la sede y la residencia diplomática en La Paz.

A esta hora se mantiene el asedio a las instalaciones diplomáticas de México en Bolivia”, denunció.

En tanto, el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, Efraín Guadarrama, justificó la protección que nuestro país ha otorgado a distintos exfuncionarios del gobierno de Evo Morales que permanecen al interior de la sede diplomática.

Dijo que México tiene la potestad de brindar el asilo, después de un estudio a cada caso y luego de ello solicitar el salvoconducto al país origen del asilado, como es el caso de Bolivia. Precisó que la protección diplomática se otorgó antes de que se librara una orden de aprehensión.

En cualquier caso será respetada la determinación del Estado asilante de continuar con el asilo y exigir el salvoconducto para los perseguidos. El @MRE_Bolivia notificó a nuestra Embajada de las órdenes de aprehensión, DESPUES de que el Estado mexicano les otorgará el asilo”.

El marco jurídico de asilo diplomático (Convenciones de La Habana, Montevideo y las dos de Caracas), establece que “corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”.

Cuando México ha brindado protección a perseguidos en el pasado, siempre ha sido objeto de presiones por parte de dictaduras (Argentina, Chile, Nicaragua, Uruguay, etc.). Sin embargo, la amenaza de ingreso como la que ahora vivimos en La Paz no tiene precedente”, sostuvo.

ACUSADOS DE TERRORISMO

El viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Wilson Santamaría, comentó que al menos el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; Nicolás Laguna, extitular de la Agencia de Tecnología y Hector Arce, exministro de Justicia cuentan con órdenes de aprehensión y no deberían ser sujetos de asilo por México.

En una entrevista radiofónica, el funcionario boliviano pidió al gobierno de México poner a disposición a estos sujetos que hoy permanecen al interior de la embajada en La Paz.

También, descartó que se pretenda ingresar por la fuerza a la embajada mexicana. Sun