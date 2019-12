Aumenta Precio de la Gasolina Afectará la Economía Familiar

* A Partir del 1 de Enero Mediante Impuestos.

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre.- Ante el incremento, a partir del 1 de Enero de 2020, al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que aplica al precio de los combustibles, representantes de organizaciones sociales señalaron que esto impactará severamente la economía de la población porque, como suele pasar, habrá aumentos de precios de los artículos de la canasta básica.

Alfredo de la Cruz Cordero, de la Asociación Civil Nueva Generación Vinculación Social, precisó que esta situación afecta no solo a los que son propietarios de vehículos automotores, también a los ciudadanos de a pie.

Señaló que ante esta situación existe mucha impotencia porque una de las banderas del Presidente de la República, fue que no habría aumento a los combustibles, que los precios se iban a equilibrar.

“Hoy nos encontramos con la noticia que la problemática de precios del combustible continuará, es lamentable que en México se siga suscitando una situación donde por un lado se habla del aumento a los salarios, pero por el otro se anuncian aumentos a los combustibles y a otros impuestos que vendrán a afectar a los ciudadanos”, aseguró.

El problema que se avecina para el 2020 es bastante fuerte, al subir la gasolina, prácticamente todo se dispara y los principales afectados son los que menos tienen, además no se ven por ningún lado los empleos que el Gobierno Federal ha anunciado, es preocupante la realidad social que se vive en México, precisó.

Destacó que desde el anuncio del incremento salarial, los transportistas ya dieron a conocer su postura, en el sentido de que también quieren subirle al pasaje, lo que también vendrá a ser otro golpe a la economía del pueblo. EL ORBE / Rodolfo Hernández González