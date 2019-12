PC Llama a Turistas Extremar Precauciones en Playas de la Región

Para Evitar Tragedias.

Tapachula, Chiapas; 28 de Diciembre.- “Las personas no se deben de meter a bañar al mar, sobre todo porque sabemos que es un mar bastante agresivo, por el efecto de Norte que hay en las costas de Chiapas, las olas superan los 3 metros de altura, situación por la que de manera sorpresiva una ola puede envolver a alguna persona y jalarla mar adentro”, precisó el secretario de Protección Civil local, Pascual Andrés Dionisio Luna Aceituno.

Señaló que la persona que es arrastrada por el mar, en su desesperación empiezan a nadar en contra de las olas y no van a poder salir en el mismo punto del cual fueron arrastrados, sino que hasta 2 kilómetros después.

No hay que meterse a bañar después de las 4 de la tarde porque la luminosidad del sol baja y a los rescatistas les va a ser muy difícil encontrar a la persona que haya sido jalada mar adentro, e indicó que los restauranteros también son los responsables de dar los avisos a los comensales que visitan la zona y decirles que esa playa es peligrosa y no se metan a bañar, que no se metan a nadar al mar.

Se llevó a cabo el abanderamiento o colocación de banderas rojas en la zona de playas, para dar a conocer que se tiene una alerta extremadamente grande por ser un mar peligroso que ya ha cobrado en estas fechas una vida, por ello la recomendación que no se metan a bañar al mar. Otra recomendación es no consumir alimentos y meterse a las albercas y si van a conducir no lo hagan en estado de ebriedad, agregó.

Se acerca el día 31 y el recibimiento del Año Nuevo el 1 de Enero y mucha gente terminando las fiestas agarra carretera, así como están, en esas condiciones se van a la playa, tomados, craso error, porque se han tenido varios accidentes carreteros que hasta el momento no han cobrado ninguna vida, pero sí la pérdida de bienes materiales, explicó.

Los que van a salir de casa deben dejar bien cerradas sus ventanas porque algún cohetón, algún silbador o algún otro artefacto pirotécnico puede ingresar de la calle hacia dentro y prender fuego a las cortinas; se debe desconectar los arbolitos de Navidad y todas luminarias que sean ajenas a la estructura eléctrica de la vivienda, para no sobrecargar los contactos y evitar un incendio que pueda provocar la pérdida de los bienes materiales.

Pidió a los ciudadanos ser responsables en el uso de los cohetes y en la ingesta de alcohol, no sobrepasar los límites de velocidad, tampoco ser un estorbo en la carretera yendo en el carril de alta a muy baja velocidad porque pueden provocar algún accidente. EL ORBE / Rodolfo Hernández González