Exige el Ayuntamiento «Cuotas» a Pepenadores del Basurero Municipal

Familias que viven de la recolección de PET las afectadas.

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero.- Funcionarios del Ayuntamiento que aún encabeza el alcalde, Óscar Gurría Penagos, cerraron este lunes los accesos al basurero municipal para exigirle cuotas económicas a cientos de familias de pepenadores que viven en ese lugar en extrema pobreza y sin servicios públicos.

Uno de los afectados, Samuel Ramos, dijo que tiene más de 15 años dedicado a esas actividades y que no habían tenido ningún problema con las administraciones anteriores, desde que inició operaciones ese lugar, hasta ahora, que ya no los dejaron entrar.

En entrevista para EL ORBE, indicó que el Gobierno local está enviando hasta patrullas, para que los policías impidan que los recolectores no realicen sus actividades.

Otros de sus compañeros indicaron que los colaboradores de Gurría les dijeron que cuánto pueden darles de dinero, para dejarlos trabajar, y que les daban de plazo hasta el lunes para establecer los montos

De antemano, coincidieron que es como comprar la basura, y no están de acuerdo en aceptar esas condiciones fuera de la ley, porque esos pagos no entrarían a las arcas de la Tesorería.

Por su parte, María Jiménez Mérida, abundó que les llamaron también a los compradores de chatarra para decirles que tienen que pagar sus cuotas, «y eso no es justo y no es posible, porque de eso comemos muchos».

La idea de Gurría y compañía, según relataron, es cobrar -además- la entrada de ese lugar a aquellos que quieran comprar residuos sólidos a los pepenadores, como cartón, plástico y aluminio.

Para este martes se tiene previsto una reunión por parte de las familias afectadas por esa postura de los actuales servidores públicos municipales, en donde se prevé se acordarán las acciones a seguir.

Cabe recordar que el compromiso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ahora en el poder del Gobierno municipal, había sido precisamente frenar la corrupción. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello