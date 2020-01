Habitantes de la Colonia Octavio Paz Reclaman Servicios Públicos a Gurría

Tapachula, Chiapas; 06 de enero. – Pedro Hernández Socón, presidente del Comité Directivo de la colonia «Octavio Paz», aseguró que ni han recibido una sola obra en los últimos 20 años.

Explicó que esa comunidad existe desde el año 2000 y, desde entonces, no han atendido sus reclamos en torno a las obras de beneficio comunitario.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, aseguró que se encuentran en pésimas condiciones, sobre todo en materia de redes eléctricas, así como de construcción y pavimentación de calles.

Aunado a eso, dijo, «ha ido a paso de tortuga la regularización de la colonia, además de que no hay ningún interés de parte de las autoridades para resolver los problemas que tenemos aquí».

Consideró que la gran prioridad es la electrificación por completo de la colonia, pero no por partes ya sea en redes con postes o subterráneas.

Reconoció que tienen el servicio eléctrico, gracias a que lo toman de la colonia contigua, la «Salinas de Gortari».

Por ello recalcó que es urgente que las actuales autoridades tomen «cartas en el asunto» en esos y otros rezagos que están padeciendo.

«La colonia está completamente abandonada, no hay autoridad que pueda mandar aquí. Es un pueblo sin ley», opinó al exigir al ayuntamiento que aún encabeza el alcalde, Óscar Gurría Penagos, atienda esas necesidades.

Explicó que han hecho todas las gestiones oportunamente, les reciben los documentos, los envían a otras instancias, «se lavan las manos y ya no nos atienden».

Están tan marginados y desesperados que planean acudir a las comisiones de los derechos humanos para que sean escuchados sus reclamos relacionados a los servicios públicos.

Al recalcar que las calles de esa colonia están completamente destrozadas, dijo que es urgente que se dé mantenimiento al libramiento, a un costado a esa colonia, por la gran cantidad de accidentes y fallecidos que han habido por esas causas, incluyendo estudiantes.

Esa problemática también la han expuesto a través de documentos ante diversas dependencias, pero asegura que no han tenido respuestas positivas.

Destacó, además, que tienen severos problemas de inseguridad y que, por lo mismo, los habitantes consideran estar en vulnerabilidad, sobre todo en las noches. EL ORBE / Mesa de la Redacción